ABD-İran müzakerelerinde ikinci perde! Donald Trump tarih vererek duyurdu

İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmeler, Haziran 2025'te İsrail ve ABD’nin saldırıları sonrasında kesintiye uğramasının ardından Umman’ın başkenti Maskat’ta yeniden başladı.

Umman'da başlayan görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD’yi Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün gerçekleşen görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Tahran yönetiminin anlaşma yapmayı çok istediğini söyleyen Trump, "İran'la anlaşma yapmak için çok vaktimiz var. Önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz" dedi.

Detaylar geliyor...