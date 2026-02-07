Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Konya'da böcek ilaçlaması kâbusa döndü: 11 kişi zehirlendi

Konya'nın Meram ilçesinde bir apartmanda yapılan böcek ilaçlaması kabus yaşattı. Binada yaşayan 11 kişi böcek ilaçlamasından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Konya'da böcek ilaçlaması kâbusa döndü: 11 kişi zehirlendi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.02.2026
saat ikonu 01:59
|
GÜNCELLEME:
07.02.2026
saat ikonu 01:59

İstanbul Fatih'te geçen sene bir otelde yapılan ilaçlamada 4 kişilik ailenin yaşamını yitirmesi hafızalardaki yerini korurken, 'da da korkutan bir vakası yaşandı. Meram ilçesindeki bir apartmanda yapılan böcek ilaçlaması, binadaki vatandaşları hastanelik etti.

Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda yapılan ilaçlamanın ardından ilaç kokusu alan bina sakinleri, belirtileri yaşadıklarını fark etti. İhbar üzerine adrese , itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Zehirlenme belirtileri gösteren 11 kişi, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı, tahliye edildi. Hastanede tedavi gören vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Apartman görevlilerden Fatih Uzman, "Dairelerini ilaçlatmak isteyenler daha dikkatli olmalılar. Tedbir her zaman için önemlidir" dedi.

Abdülkadir Kılıç ise, "Giriş katta oturan kişi ilaç firması çağırmış. O da bütün apartmana yayılmış. Birkaç kişi hastaneye kaldırıldı, durumları iyi" diye konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

