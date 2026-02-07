Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Editor
Editor
 Onur Kaya

İstanbul'da mahalle bakkalına 5 ay arayla ikinci saldırı

İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir mahalle bakkalına 5 ay arayla ikinci kez saldırı düzenlendi. Kurşunların hedefi olan ensaf, bacağından ve kasığından vurularak yaralandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.02.2026
saat ikonu 04:45
|
GÜNCELLEME:
07.02.2026
saat ikonu 04:47

İstanbul Sultangazi'de akşam saatlerinde silah sesleri yükseldi. 50. Yıl Mahallesi E Caddesi üzerinde bulunan bir markete saldırı düzenlendi.

MASKELİ SALDIRGANLAR ATEŞ EDİP KAÇTI

Maskeli oldukları öğrenilen 2 kişi markete silahlı saldırı düzenledi. 2 el ateş ettikten sonra saldırganlar yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da mahalle bakkalına 5 ay arayla ikinci saldırı

BACAĞINDAN VE KASIĞINDAN VURULDU

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonucu marketin sahibi E.C.'nin bacağından ve kasığından olmak üzere 2 yerinden yaralandığı tespit edildi. Yaralı E.C. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da mahalle bakkalına 5 ay arayla ikinci saldırı

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceme ekipleri marketin içini incelemeye aldı. Yaya olarak kaçan saldırganları yakalamak için polis ekipleri geniş kapsamlı arama çalışması başlattı.

İstanbul'da mahalle bakkalına 5 ay arayla ikinci saldırı

5 AY ÖNCE DE KURŞUNLANDI

Öte yandan E.C.'nin sahibi olduğu marketin 5 ay önce de kurşunlandığı, E.C.'nin adli makamlara başvurduğu ve polis ekipleri tarafından bir süre koruma tahsis edildiği de iddia edildi. Ekiplerin kaçan şahısları yakalama çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

#Market Soygunu
#Sultangazi Silahlı Saldırı
#Maskeli Saldırganlar
#Yaralı Market Sahibi
#Önceki Saldırı
#Yaşam
