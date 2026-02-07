İstanbul'da mahalle bakkalına 5 ay arayla ikinci saldırı

Kategoriler
İstanbul
İstanbul Sultangazi'de akşam saatlerinde silah sesleri yükseldi. 50. Yıl Mahallesi E Caddesi üzerinde bulunan bir markete saldırı düzenlendi.
Maskeli oldukları öğrenilen 2 kişi markete silahlı saldırı düzenledi. 2 el ateş ettikten sonra saldırganlar yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonucu marketin sahibi E.C.'nin bacağından ve kasığından olmak üzere 2 yerinden yaralandığı tespit edildi. Yaralı E.C. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceme ekipleri marketin içini incelemeye aldı. Yaya olarak kaçan saldırganları yakalamak için polis ekipleri geniş kapsamlı arama çalışması başlattı.
Öte yandan E.C.'nin sahibi olduğu marketin 5 ay önce de kurşunlandığı, E.C.'nin adli makamlara başvurduğu ve polis ekipleri tarafından bir süre koruma tahsis edildiği de iddia edildi. Ekiplerin kaçan şahısları yakalama çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.