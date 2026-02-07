Restoranlarda yeni uygulama: Kuver kalktı, gönüllü bahşiş geldi

Son dönemde restoranların aldıkları yüksek kuver ve servis ücretleri ülke gündemindeki yerini koruyor.

Ticaret Bakanlığının 30 Ocak Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğiyle kuver uygulaması kalktI.

KUVER KALKTI, 'GÖNÜLLÜ BAHŞİŞ' GELDİ

Ancak yeni bir arayışa giren restoranlardan dikkat çeken bir hamle geldi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; hesaplara kuver ücretini yansıtmaları durumunda yeni yönetmelik kapsamında yüksek cezalarla karşı karşıya kalacak olan işletmeler, bu kez yurt dışında sıkça görülen "gönüllü bahşiş" sistemini devreye alarak farklı bir uygulamaya imza attı.

Bu sisteme geçen işletmelerde masaya gelen hesap fişlerinde artık "No service fee" yani "Zorunlu kuver yok, servis bedeli yok" yazıyor. Ancak hesaba dikkatlice bakan müşteriler, faturanın alt tarafında daha önce olmayan yeni bir bölüm bulunduğunu görüyor. Burada yüzde 8, 10 ve 15 gibi oranların sıralandığını görüyor. Müşteri bunun ne anlama geldiğini garsona sorduğunda ise şu yanıtı alıyor:

"Kuver ücreti almak bakanlık tarafından yasaklandığı için normal rakam üzerinden indirim yaptık. Ancak, faturada gördüğünüz oranlardan birini seçerek bize bahşiş verebilirsiniz. Seçtiğiniz oran otomatik olarak POS cihazına yansıyor ve resmi olarak bahşiş sayılıyor."

KAYIT DIŞI HAREKETLİLİK ORTADAN KALKIYOR

Devreye giren bu yeni modelde bahşiş eskiden olduğu gibi nakit olarak elden değil, doğrudan POS cihazı üzerinden alınıyor. Böylece hem kayıt dışı hesap hareketleri ortadan kalkıyor, hem de bu tutar vergilendiriliyor. İşletmeler açısından yasal güvence sağlanırken, çalışanlar da bahşişlerini resmi olarak almış oluyor.

TEPKİ GÖSTEREN DE VAR DESTEKLEYEN DE

Kısa sürede yayılmaya başlayan 'gönüllü bahşiş' uygulaması kimileri tarafından desteklenirken, kimileri ise bu sisteme de tepki gösteriyor.

Bazı müşteriler, "Burada kuver ve servis ücretlerinde olduğu gibi zorunluluk olmaması önemli. İsteğe bağlı olduğu için istersek veriyoruz, istemezsek vermiyoruz" diyerek sistemi destekliyor.

Kimi ise kuverin isim değiştirerek geri döndüğünü savunuyor. Ancak genel tabloya bakıldığında, gönüllü kuver olarak da adlandırılan bu yeni bahşiş modeli, eski zorunlu kuver uygulamasına kıyasla müşteriler tarafından daha fazla kabul görüyor.

MENÜ ZAMMINA 'KUVER'LE PERDELEME

Sektör temsilcilerine göre kuver, özellikle büyük şehirlerde ve turistik bölgelerde restoranların en önemli ek gelir kalemlerinden biriydi. İstanbul, Bodrum, Antalya gibi merkezlerde kişi başı 50-250 TL arasında değişen kuver ücretleri, yıl bazında milyarlarca liralık bir ekonomi oluşturuyordu. Ancak bu gelirin büyük bölümünün garsonlara ulaşmadığı, işletme cirosu içinde eridiği uzun süredir dile getiriliyordu. Kuver, enflasyon karşısında gizli bir dengeleme aracı haline gelmişti. Menüye yansıtılamayan zamlar, kuver üzerinden telafi ediliyordu.

HESABIN YÜZDE 30'UNU OLUŞTURUYORDU

Eski yönetmeliğe göre restoranlar fiyat listesinde belirtilmek şartıyla servis ücreti alınabiliyordu. İşletmeler bu boşluğu kullanarak fişin sonuna masa, kuver ve servis bedelleri adı altında yüzde 30'a varan oranlarda ücret ekliyor ve bu parayı genellikle işletme geliri olarak kaydediyordu. Yeni düzenleme uyarınca tüketiciler, sadece fiilen sipariş ettikleri ve tükettikleri yiyecek ile içeceklerin bedelinden sorumlu olacak. Tüketicinin talebi olmaksızın masaya getirilen ve 'aperatif' olarak sunulan kuver ürünleri için de herhangi bir bedel talep edilemeyecek. Bakanlık, tüketicilerin yalnızca kendi isteklerine bağlı olarak "bahşiş" gibi gönüllülük esasına dayalı ödemeler yapabileceğini, ancak bunun bir zorunluluk haline getirilemeyeceğini vurguladı.

KAFASINA GÖRE SERVİS BEDELİ EKLEYEN İŞLETMELERE CEZA YOLDA

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle artık lokanta, kafe, restoran ve pastane gibi işletmelerde, servis ücreti, kuver ücreti, masa ücreti veya benzeri adlar altında tüketiciden ayrıca bir ücret talep edilemeyecek. Kafasına göre hesaba "servis bedeli" ekleyen işletmeye 1 milyon 439 bin liraya varan cezalar kesilecek.