Edirne'de uyuşturucu operasyonu! Kilolarca ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir tırla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde alınan istihbarat üzerine harekete geçti.

TIRDAN 240 KG UYUŞTURUCU ÇIKTI

Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personeliyle koordineli şekilde gerçekleştirilen aramada, tır içerisinde 240 kilogram skunk uyuşturucu madde bulundu.

ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI

Operasyon kapsamında E.S. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Uyuşturucuya karşı savaş açtıklarını vurgulayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu bir insanlık suçudur. Bu savaşı, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Örgüt elebaşından, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonda emeği geçen görevlileri tebrik etti.

