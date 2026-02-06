Vicdansız sürücüyü vatandaşlar durdurdu! Kamyonetin arkasına bağlanan köpek kurtarıldı

Kategoriler
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde dün yaşanan olayda, bir kamyonetin arkasına boynundan zincirle bağlanarak sürüklenen köpek çevredeki duyarlı vatandaşların aracı durdurmasıyla kurtarıldı. Sürücüye gösterilen tepkilerin ardından durumun yetkililere bildirilmesi üzerine, yaralı hayvan belediyeye ait veteriner kliniğine sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan emniyet güçleri, sürücü S.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.