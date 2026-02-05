Uyuşturucuya geçit yok! Narkotik köpeği Hera’dan operasyona kritik katkı!

Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri yapılan takip neticesinde uyuşturucu tacirlerine kritik bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda narkotik madde arama köpeği Hera’nın katkılarıyla 23 kilo 250 gram skunk, 11 kilogram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet fişek, 3 bin 915 TL ve 5 bin dolar suç unsuru para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen A.K. (44) ve S.K. (41) tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Emniyet Müdürlüğü’nce uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.