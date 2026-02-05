Buca Belediyesi'ne yolsuzluk ve rüşvet soruşturması! Çok sayıda gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada; rüşvet karşılığında imar ve planlarda mevzuata aykırı olan yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandıran ve bu yolla menfaat temin ettikleri tespit edilen şüpheliler belirlendi. Soruşturma kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, aralarında Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü'nün de bulunduğu toplam 28 şüphelinin yakalanması için talimat verildi. Operasyonda 25 şüpheli yakalanırken, 1 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edildi. 2 firari şahsa yönelik yakalama çalışmaları devam etmekte olduğu bildirildi.

