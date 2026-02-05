Menü Kapat
Editor
 Onur Kaya

Futbolda bahis ve şike soruşturmasına iddianame: Başkanların pazarlığı HTS kayıtlarında

Türk futbolundaki bahis ve şike soruşturması kapsamında, 5'i tutuklu 52 şüpheli hakkında ilk iddianame hazırlandı. 2024'te karşı karşıya gelen Ankaraspor ve Nazilli Belediyespor'un zamana oynayarak golsüz eşitlikle bitirdiği maçla ilgili skandal detaylar ortaya çıktı. İki kulübün başkanı arasındaki şike pazarlı HTS kayıtlarına yansıdı.

Futbolda bahis ve şike soruşturmasına iddianame: Başkanların pazarlığı HTS kayıtlarında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında son yıllarda yaşanan müsabakalara ilişkin 5'i tutuklu 52 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

TARTIŞMALI MAÇ İDDİANAMEDE

2. Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor- Nazilli Belediyespor maçı iddianameye konu oldu. İddianamede Ankara-Nazilli maçının berabere bitmesiyle küme düşen ve suç duyurusunda bulunan Zonguldak Kömürspor Kulübü "suçtan zarar gören "sıfatında yer aldı.

Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor'un ise malen sorumlu sıfatında yer aldığı iddianamede, Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Ankaraspor Takım Teknik Sorumlusu Volkan Erten, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve Nazilli Belediyespor Antrenörü Gürhan Sönmez olmak üzere 5'i tutuklu 52 şüpheli yer aldı.

Futbolda bahis ve şike soruşturmasına iddianame: Başkanların pazarlığı HTS kayıtlarında

ŞİKE SUÇUNDAN HAPİS TALEBİ

Şüpheliler Şahin Kaya ve Mehmet Emin Katipoğlu'nun "şike" suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapisleri talep edildi.

Şüpheliler Ahmet Okatan, Volkan Erten, Gürhan Sönmez ve diğer şüphelilerin ise "şike" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 20 bin gün adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Dönemin Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan, Hasan Güney ve Abdurrahman Karataş maç öncesinde irtibat kurarak maçın 0-0 bitmesi yönünde mutabakata vardı.

Nazilli Belediyespor ligde tutunurken mağdur Zonguldakspor ise küme düştü.

Futbolda bahis ve şike soruşturmasına iddianame: Başkanların pazarlığı HTS kayıtlarında

'HAYIRLI OLSUN' MESAJI

Karşılaşmanın ardından şüpheli Hasan Güney'in, Ankaraspor Başkanı Katipoğlu'na "Hayırlı olsun" mesajı attığı belirlendi.

BAŞKANLARIN PAZARLIĞI HTS KAYITLARINDA

Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ile Ankaraspor Başkanı Katipoğlu arasındaki konuşmalar da HTS kayıtlarına geçti.

"BİR AN ÖNCE GÖRÜŞMEMİZ LAZIM DAYI"

Takımı küme düşme tehlikesi yaşayan Şahin Kaya'nın "Zonguldak teşvik gönderecekmiş Ankaraspor'a, ondan bizim bir an önce görüşmemiz lazım dayı" şeklindeki konuşma içerikleri dikkat çekti.

"MAÇI BAĞLADIM" UYARISI

Şahin Kaya'nın Hasan Güney'i, "Maçı bağladım" yönünde konuşma yapmaması konusunda uyardığı da kayıtlara yansıdı.

