Murat Sancak tahliye oldu: Bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanmıştı!

Bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan Murat Sancak, tahliye edildi. Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

29.01.2026
29.01.2026
29.01.2026 20:31

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen; futbolcuları, kulüp yöneticilerini ve hakemleri kapsayan 'futbolda bahis' soruşturmasının ikinci ayağında daha önce 20 şüpheli tutuklanmıştı. An itibarıyla ise bu kapsamda yaklaşık bir aydır cezaevinde bulunan Murat Sancak, yapılan araştırma sonrası serbest bırakıldı.

MURAT SANCAK TAHLİYE EDİLDİ

Tahliye edilen Murat Sancak’ı cezaevi çıkışında ailesi karşıladı. Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Çok şükür' ve 'Evimize gidiyoruz' ifadelerine yer verdi. Ayrıca da soruşturmayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Murat Sancak tahliye oldu: Bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanmıştı!

MERT HAKAN YANDAŞ İLE AYNI KOĞUŞTAYDI

Soruşturma döneminde tutuklu yargılanan Sancak’ın, cezaevinde bulunduğu süre boyunca Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı ile aynı koğuşta kaldığı öğrenilmişti.

Murat Sancak tahliye oldu: Bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanmıştı!
