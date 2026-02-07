Bakanlık duyurdu: Çiftçilere destek ödemesi hesaba yattı!

Çiftçileri sevindiren haber geldi. Merakla beklenen tarımsal destek ödemeleri hesaplara geçti.

BAKANLIK DUYURDU

Tarım ve Orman Bakanlığı, 94 milyon 265 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, söz konusu destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.

ÇİFTÇİLERE 94 MİLYON 265 BİN LİRA DESTEK

Kırsal kalkınma yatırım desteğinin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağı belirtilen açıklamada, "94 milyon 265 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 30 Ocak'ta da 255 milyon 436 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıklamıştı.

Buna göre, su ürünleri desteği için 140 milyon 477 bin lira, kırsal kalkınma yatırımları için 112 milyon 677 bin lira, sertifikalı tohum kullanımı için 2 milyon 282 bin lira destekleme ödemesi yapılmıştı.