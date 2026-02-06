Menü Kapat
Emekli maaşına yeni formül! Bakanlık komisyon kurdu: Adaletsizlik ortadan kalkacak

Şubat 06, 2026 06:53
Emekli maaşına yeni formül

Son yıllarda en düşük emekli maaşına yapılan iyileştirmeler haksızlığa yol açtı. Daha yüksek prim ödeyen ve daha fazla prim gün sayısı olan emekliler de aynı maaşı almaya başladı. Vatandaşın isyanını haklı bulan hükümet, ortaya çıkan bu adaletsizliği gidermek için yeni formül arayışına girdi. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında emekli maaşlarıyla ilgili komisyon kuruldu. Yapılacak revizyonla birlikte emekli maaşları arasındaki dengesizliğin ortadan kaldırılacağı öğrenildi.

Emekli maaşına yeni formül

En düşük emekli aylığı ile ilgili artışları içeren düzenlemelerin yapılması, bu sebeple daha fazla prim ödeyen ile düşük prim ödeyenlerin aldığı maaş arasındaki makasın kapanması, sosyal güvenlik sistemine yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu.

Emekli maaşına yeni formül

AK Parti’de bir süredir sosyal güvenlik sisteminin sil baştan ele alınarak tüm tartışmalı alanlarda yeni adımların atılmasına ilişkin başlıklar gündeme geliyor.

Emekli maaşına yeni formül

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; AK Parti ve hükûmetin gündeminde bulunan bu tartışmalar sebebiyle hem ilgili bakanlıklar hem de AK Parti yönetimi nezdinde sistemle ilgili neler yapılabileceği konusunda değerlendirmelerde bulunuluyor. AK Parti genel merkez bünyesinde strateji kurulunda da emekli maaşları konusunda değerlendirmeler yapılarak, mevcut sistemin yeniden ele alınmasına ilişkin görüşler dile getirildi.

Emekli maaşına yeni formül

HAKSIZLIĞA ÇARE ARANIYOR

Hükûmetin, en düşük emekli aylığı alanlara yönelik 2019’dan bu yana yaptığı iyileştirmelerin, yüksek prim ödeyen emekliler açısından adaletsizliği ortaya çıkardığı değerlendirmesi yapılıyor.

Emekli maaşına yeni formül

Her zam döneminden sonra, en düşük emekli aylığı alanların sayısı bu sebeple artmaya başladı. Son olarak en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasından sonra bu kategoride olanların sayısı 5 milyona ulaştı. 2025 Temmuz döneminde bu sayı 3,7 milyon olarak açıklanmıştı.

Emekli maaşına yeni formül

BAKANLIK EMEKLİLER İÇİN KOMİSYON KURDU

Ödediği primi daha fazla olmasına rağmen, primi az olanlarla aynı maaşı alanların sayısı giderek artmaya başlayınca, hükûmet bu konuda yeni formül arayışına girdi. Edinilen bilgilere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında emeklilik sistemi ve emekli maaşlarına ilişkin bir komisyon kuruldu.

Emekli maaşına yeni formül

Bakanlık bu kapsamda, sisteme ilişkin yapılacak revizyonlar ve emekli maaşları arasındaki dengesizliği giderecek düzenlemeler konusunda çalışma yapacak.

Emekli maaşına yeni formül

"VATANDAŞIN İSYANI HAKLI, ŞARTLAR İYİLEŞTİRİLECEK"

AK Parti kurmayları “Biz geldiğimizde en düşük emekli aylığı asgari ücretin 1,5 katıydı. Bu denge bozuldu. Şu anda hem partinin hem de hükûmetin birinci önceliği emekli maaşları. Emeklilerin şartlarının iyileştirilmesi gerektiği üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Nasıl bir formül bulunur, etki analizi yapılıyor. Emekliler arasında yüksek prim ödemesine rağmen aylıklarının giderek en düşük emekli aylığına yaklaştığına dair haklı serzenişler var. Yüksek prim ödeyenlerle daha düşük prim ödeyenlerin aldığı arasındaki makas giderek kapanıyor. Bu durum daha fazla sürdürülemez” dedi.

Emekli maaşına yeni formül

AK PARTİ'Lİ ELİTAŞ DÜZENLEME İÇİN TARİH VERDİ

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da en düşük emekli maaşının yeterli olmadığını belirterek, artışların enflasyon dengesi gözetilerek gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Emekli maaşına yeni formül

Elitaş, “En düşük emekli maaşının yeterli olduğunu söylemek mümkün değil. Vatandaşlarımız haklı. 20 bin liralık emekli maaşı ile geçinmek zor. Önemli olan yapılan artışların kalıcı olmasıdır. Devletin geliri artmadan, sürdürülebilir refah artışı sağlanamaz” dedi. Elitaş, Temmuz ayında emeklilerle ilgili yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceğini kaydetti.

