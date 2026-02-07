Nijerya'da pazar yerine silahlı saldırı: 13 ölü

Kategoriler
Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Benue eyaletinde kanlı bir saldırı düzenlendi.
Kwande Yerel Yönetim Başkanının yardımcısı İbi Andrew, Benue eyaletinin Kwande bölgesindeki silahlı çete üyeleri tarafından Mbaikyor pazarına saldırı düzenlediğini açıkladı.
Andrew, saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Andrew, yerel yönetimin güvenlik birimleriyle birlikte çalışarak sükuneti sağlamak ve halka yönelik yeni saldırıları önlemek için bölgeye hareket ettiğini dile getirdi.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.
Ülkede ayrıca cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler ve çete üyeleri, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.