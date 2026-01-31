Nijerya'da Boko Haram köy bastı: 15 can kaybı

Nijerya bir terör saldırısıyla sarsıldı. Ülke basını terör örgütü Boko Haram'ın, Borno eyaletinde bir saldırı düzenlediğini bildirdi.

Eyalete bağlı Wajirko köyüne yapılan saldırı sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu 15 köylü hayatını kaybetti.

ÖRGÜTÜN SALDIRILARINDA ON BİNLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.