12°
MİT'in koleksiyonlarındaki çarpıcı Kudüs raporu! Topraklar Siyonist kuruluşların eline geçmiş

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) internet sitesinde 1909 tarihli istihbari Kudüs raporu yayımlandı. Raporda, Osmanlı Devleti'nin son döneminde Kudüs'te yaşanan demografik, kültürel ve mülkiyet değişimi gözler önüne serildi.

MİT'in koleksiyonlarındaki çarpıcı Kudüs raporu! Topraklar Siyonist kuruluşların eline geçmiş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.02.2026
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
07.02.2026
saat ikonu 15:10

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) internet sitesinde 1909 tarihli, 9 sayfalık Kudüs raporu yayımlandı. İstihbari raporda, Osmanlı Devleti'nin son döneminde Kudüs'te yaşanan demografik, kültürel ve mülkiyet değişimi gözler önüne serildi. MİT'in "Özel Koleksiyonlar - Belgeler" bölümünde yer alan raporun, İttihat ve Terakki Cemiyeti Suriye Murahhasası üyesi Mahmut Cemalettin tarafından 1909 yılında Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkez-i Umumiyesi'ne dönemin Dahiliye Nazırı Hüseyin Hilmi Paşa'ya gönderildiği ve Kudüs'teki duruma ilişkin istihbari nitelikte olduğu kaydedildi.

TOPRAKLAR YABANCILARIN ELİNE GEÇMİŞ

Raporda, Kudüs'ün demografik ve kültürel yapısındaki değişim açık ifadelerle anlatılıyor. Belgede, şehirdeki mülkiyet yapısına dikkat çekilerek, "Kudüs ve çevresinde yabancıların eline geçen toprak miktarı son derece endişe verici boyutlara ulaşmıştır" değerlendirmesi yapılıyor.

Kudüs'ün fiziki dönüşümüne ilişkin bölümde ise, "On yıl önce surların dışında neredeyse hiçbir yapı yokken, bugün şehrin eski alanının iki katı büyüklüğünde bölgeler yabancı binalarla dolmuştur" ifadesi yer alıyor.

MİT'in koleksiyonlarındaki çarpıcı Kudüs raporu! Topraklar Siyonist kuruluşların eline geçmiş

İSLAMİ VE OSMANLI MİRASI VURGUSU

Raporda, İslami ve Osmanlı dönemine ait yapıların el değiştirmesi özellikle vurgulanıyor. Belgede, "Medreseler, mescitler ve camiler farklı adlar altında elden çıkarılmış, yabancıların eğlence ve dinlenme mekânlarına dönüştürülmüştür" denildi.

Selahaddin Eyyubi'ye ait eğitim yapısına ilişkin bölümde ise, "İslam tarihinde büyük bir isim olan Selahaddin Eyyubi'nin medrese ve mektebinin kiliseye çevrilmiş olması, Osmanlı ve İslam hassasiyetine sahip herkes için son derece üzücü bir durumdur" ifadeleri kullanıldı.

MİT'in koleksiyonlarındaki çarpıcı Kudüs raporu! Topraklar Siyonist kuruluşların eline geçmiş

TOPRAK KAYIPLARI VE HİLELİ İŞLEMLER

Raporda, yerli halkın topraklarını kaybetme süreci ayrıntılı biçimde ele alınıyor. Belgede, "Yasak olmasına rağmen yabancılara satılan arazilerde öyle hileli yöntemler uygulanmıştır ki mesele bugün içinden çıkılması zor bir hal almıştır" denildi.

Toprak kaybının boyutuna ilişkin olarak ise, "Kudüs topraklarının yarıdan fazlası yabancıların mülkiyetine geçmiştir" tespiti yapılıyor.

MİT'in koleksiyonlarındaki çarpıcı Kudüs raporu! Topraklar Siyonist kuruluşların eline geçmiş

BORÇLANDIRMA YOLUYLA MÜLKSÜZLEŞTİRME

Raporda, özellikle Siyonist kuruluşlarla bağlantılı mali yapılar dikkat çekiyor. Belgede, Londra merkezli bir yapının Kudüs'te banka şubesi bulunduğu belirtilerek, "Bu banka, çiftçilere borç verirken teminat olarak yalnızca arazi kabul etmekte, başka hiçbir güvenceyi kabul etmemektedir" ifadelerine yer verildi.

Borçlandırma sisteminin sonucu ise şu sözlerle aktarıldı: "Bu bankanın eline düşen bir çiftçi, birkaç yıl içinde toprağını tamamen kaybetmeden kendini kurtaramamaktadır."

MİT'in koleksiyonlarındaki çarpıcı Kudüs raporu! Topraklar Siyonist kuruluşların eline geçmiş

"İLERİDE BÜYÜK SORUNLARA YOL AÇACAK" UYARISI

Raporda, tüm bu gelişmelerin geleceğe yönelik ciddi riskler barındırdığına işaret edilerek, "Yabancıların eline geçen bu topraklar, ileride çok daha büyük ve tehlikeli sorunlara yol açacaktır" uyarısında bulunuluyor.

MİT'in yayımladığı bu tarihi belge, Kudüs'te yaşanan dönüşümün, Osmanlı'nın son döneminde dahi bir egemenlik ve güvenlik sorunu olarak görüldüğünü ortaya koyuyor.

