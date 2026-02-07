Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıttılar, 1,5 milyon TL’lik vurgun yaptılar

Batman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin inandırıcılığı artırmak amacıyla yapay zeka teknolojilerini kullandıkları belirlendi. Olayla ilgili Diyarbakır’da düzenlenen operasyon kapsamında E.Ö., G.E., S.K. ve E.A. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece yapılan değerlendirme sonucu şahıslardan 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.





Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.