Editor
Editor
 Yasin Aşan

Kanada ve Fransa, Trump'a karşı birlik oldu! Ses getirecek Grönland hamlesi

Kanada ve Fransa, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ele geçirme tehditlerinin ardından ses getirecek bir harekete imza attı. İki ülke de dayanışma göstergesi olarak Grönland'da konsolosluk açtı.

ve , ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgeyi ele geçirme tehditlerinin ardından dayanışma göstergesi olarak 'da konsolosluk açtı.

Kanada Genel Valisi Mary Simon ve Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand'ın da aralarında bulunduğu üst düzey Kanadalı yetkililerden oluşan bir heyet, Kanada Sahil Güvenlik gemisi eşliğinde Kanada Konsolosluğunu açmak üzere Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'ın başkenti Nuuk'a geldi. Heyet, bayrak çekme töreniyle birlikte Kanada konsolosluğunu resmen açtı.

Kanada ve Fransa, Trump'a karşı birlik oldu! Ses getirecek Grönland hamlesi

Dışişleri Bakanı Anand törende yaptığı konuşmada, konsolosluğun Kanada'nın Grönland ve Danimarka halkıyla birlikte durma konusundaki uzun vadeli kararlılığını simgelediğini söyledi. Kanada Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda ise, "Kanada ve Grönland, dünyanın en uzun deniz sınırını ve Arktik boyunca yüzyıllardır süregelen bağlantıları paylaşıyor. Grönland'ın Nuuk kentindeki konsolosluk, bizi daha da yakınlaştıracak ve Kanada'nın Grönland ve Danimarka Krallığı ile olan ortaklıklarını güçlendirecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kanada ve Fransa, Trump'a karşı birlik oldu! Ses getirecek Grönland hamlesi



GRÖNLAND'DA KONSOLOSLUK AÇAN İLK AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKESİ FRANSA OLDU

Fransa da müttefiki Danimarka'ya destek amacıyla Nuuk'ta konsolosluk açtı. Nuuk Başkonsolosu olarak görevlendirilen Noel Poirier, bunun ABD yönetimine bir "sinyal" değil, Grönland ve Danimarka'ya "dostluk mesajı" olduğunu söyledi.

Kanada ve Fransa, Trump'a karşı birlik oldu! Ses getirecek Grönland hamlesi

Poirier, "Bu aynı zamanda bir dayanışma meselesi. Tıpkı arkadaşlara ihtiyaç duyduğunuzda arkanıza dönüp kimin orada olduğuna bakmanız gibi. Biz Fransızlar olarak buradayız. Bu bir karşıtlık değil, bir birlikteliktir" dedi.

Fransa'nın Danimarka Büyükelçisi Christophe Parisot da konsolosluğun sadece bir sembol değil, 3 Avrupa ülkesi arasındaki iş birliğini ve ittifakı göstermek için "çok somut bir şey" olduğunu vurguladı.

Kanada ve Fransa, Trump'a karşı birlik oldu! Ses getirecek Grönland hamlesi



Bu haftaya kadar Nuuk'ta sadece İzlanda ve ABD resmi konsolosluk hizmeti sunuyordu.

