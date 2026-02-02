Trump'ın esprileri sonrası salon buz kesti: Grönland'ın istilasını izleyeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da Alfalfa Club etkinliğine katıldı. Etkinliğe Trump'ın dışında çok sayıda politikacı, iş insanı ve yönetici katıldı. Her yıl düzenlenen bu etkinlikte bu kez ilginç bir hava vardı.

''BURADA NEFRET ETTİĞİM ÇOK KİŞİ VAR''

Trump konuşması sırasında, Fed Başkanı Jerome Powell, JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon ve Carlyle Group kurucularından David Rubenstein gibi kişilere seslendi. Ayrıca etkinlikte çok sayıda nefret ettiği kişi olduğunu söyledi. Trump, "Bu odada nefret ettiğim çok kişi var. Çoğunuzu seviyorum" gibi çelişkili bir ifade kullandı.

''GRÖNLAND'IN İSTİLASINI İZLEYECEĞİM''

Konuşmasını kısa keseceğini çünkü ''Grönland'ın istilasını'' izleyeceğini söyleyen Trump, ardından da "Grönland'ı istila etmeyeceğiz, satın alacağız" dedi.

''KANADA 51, GRÖNLAND 52, VENEZUELA 53. EYALET OLABİLİR''

Kanada ve Venezuela'yı da dilinden düşürmeyen ABD Başkanı, ''Hiçbir zaman Grönland'ı 51. eyalet yapmak istemedim. Kanada'yı 51. eyalet yapmak istiyorum. Grönland, 52. eyalet olacak, Venezuela da 53. olabilir.'' ifadelerini kullandı.

''FAİZLERİ DÜŞÜRMEZSE DAVA AÇACAĞIM''

Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'a da şakayla karışık yüklendi:

''Eğer faiz oranlarını düşürmezse ona dava açacağım. Şaka yapıyorum.''

SALON BUZ KESTİ

Washington Post, Trump'ın bazı esprilerinin ardından salonun sessizliğe büründüğünü yazdı.

Öte yandan Minnesota'daki gösterilerde bir kişi daha hayatını kaybetmesinin ve Jeffrey Epstein belgelerinin açıklanmasının yankılarının sürdüğü bir ortamda Trump'ın neşeli görünmesine dikkat çekti.