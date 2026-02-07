Natura Dünyası, Gençlerbirliği Spor Kulübü Futbol Takımının İsim Sponsoru Oldu

1981 yılından bu yana çok sektörlü yapısıyla faaliyet gösteren Fırat Life Style, inşaat sektöründeki markası Natura Dünyası ile spora verdiği desteği yeni bir iş birliğiyle sürdürdüğünü açıkladı. Şirket, Türk futbolunun köklü kulüplerinden Gençlerbirliği Spor Kulübü Futbol Takımı ile 2026 sezonu sonuna kadar geçerli isim sponsorluğu anlaşmasına imza atıldığını duyururken, anlaşma kapsamında takımın bu süre boyunca “Natura Dünyası Gençlerbirliği” adıyla anılacağı bildirildi. Yapılan açıklamada, iş birliğinin sporun birleştirici gücüne ve Türk futbolunun köklü değerlerine duyulan inancın bir yansıması olduğu vurgulandı.

KÖKLÜ BİR CAMİA, GÜÇLÜ BİR İŞ BİRLİĞİ

Ankara’nın simge kulüplerinden Gençlerbirliği Spor Kulübü, 1923 yılındaki kuruluşundan bu yana altyapı geleneği, spor kültürü ve istikrarlı duruşuyla Türk futbolunun köklü kulüpleri arasında yer alıyor. Natura Dünyası ise inşaat sektöründe uzun vadeli değer üretme anlayışıyla konumlanan köklü bir marka olarak, bu iş birliğinde Gençlerbirliği Spor Kulübü ile ortak bir zeminde buluşuyor. Ankara’nın spor kültürüne ve tarihine duyulan saygının da bir göstergesi olan isim sponsorluğu anlaşması kapsamında Gençlerbirliği Spor Kulübü Futbol Takımı, 2026 sezonu sonuna kadar “Natura Dünyası Gençlerbirliği” adıyla anılacak.

NATURA DÜNYASI İLE “KALICI BAŞARI”

Natura Dünyası, inşaat sektöründe ortaya koyduğu yaklaşımıyla yalnızca projeler değil; yaşam alanları ve kalıcı değerler inşa etmeyi hedefleyen bir marka olarak konumlanıyor. Bu noktada Gençlerbirliği Spor Kulübü ile yapılan iş birliği, “kalıcı başarı” fikrinin hem spor hem de iş dünyasında aynı çizgide buluştuğunu ortaya koyuyor.

BEKİR FIRAT: “SPORA VE SPORCUYA DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Fırat Life Style Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Fırat, sponsorluk anlaşmasına ilişkin değerlendirmesinde sporu yalnızca bir branş olarak değil, toplumsal bir değer olarak gördüklerini vurguladı: “Bu iş birliği, yalnızca bir sponsorluk anlaşması değil; sporun birleştirici gücüne, gençlerin hayallerine ve Türk futbolunun köklü değerlerine duyduğumuz inancın doğal bir sonucudur.

Ankara’nın en köklü kulüplerinden biri olan, 1923 yılında kurulmuş tarihi bir camiayla, yani Gençlerbirliği Spor Kulübü ile böyle bir iş birliğine imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Bir yanda yıllara yayılan mücadele kültürü, disiplin ve altyapı geleneği; diğer yanda güven, emek ve uzun vadeli değer üretme anlayışıyla yol alan Natura Dünyası var. Bu ortaklık, iki kurumun aynı hedefte buluştuğu yeni bir dönemi temsil ediyor. Daha önce Ampute Ligi’ne verdiğimiz destekle sporun her alanında yer almaya çalıştık. Bundan sonraki süreçte de spora ve sporcuya desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.” Fırat, bu iş birliğinin Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün hedeflerine katkı sunacağını ve spora verilen desteğin daha geniş bir çerçevede devam edeceğini ifade etti.

2026 SEZONU SONUNA KADAR SÜRECEK

Natura Dünyası ile Gençlerbirliği Spor Kulübü arasında imzalanan isim sponsorluğu anlaşmasının, kulübün yeni dönem hedeflerine katkı sağlaması ve spora verilen desteği görünür kılması hedefleniyor.