Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Natura Dünyası, Gençlerbirliği Spor Kulübü Futbol Takımının İsim Sponsoru Oldu

1981 yılından bu yana 7 farklı sektörde faaliyet gösteren markalarıyla Türk ekonomisine katkı sunan Fırat Life Style, inşaat sektöründeki markası Natura Dünyası ile spora verdiği desteği sürdürüyor. Ampute Süper Ligi’nin isim sponsorluğunu üstlenen şirket, şimdi de Gençlerbirliği Futbol Takımı ile 2026 sezonu sonuna kadar geçerli isim sponsorluğu anlaşmasına imza attı; takım bu süre boyunca “Natura Dünyası Gençlerbirliği” adıyla anılacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Natura Dünyası, Gençlerbirliği Spor Kulübü Futbol Takımının İsim Sponsoru Oldu
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
07.02.2026
saat ikonu 15:46
|
GÜNCELLEME:
07.02.2026
saat ikonu 15:46

1981 yılından bu yana çok sektörlü yapısıyla faaliyet gösteren Fırat Life Style, inşaat sektöründeki markası Natura Dünyası ile spora verdiği desteği yeni bir iş birliğiyle sürdürdüğünü açıkladı. Şirket, Türk futbolunun köklü kulüplerinden Gençlerbirliği Spor Kulübü Futbol Takımı ile 2026 sezonu sonuna kadar geçerli isim sponsorluğu anlaşmasına imza atıldığını duyururken, anlaşma kapsamında takımın bu süre boyunca “Natura Dünyası Gençlerbirliği” adıyla anılacağı bildirildi. Yapılan açıklamada, iş birliğinin sporun birleştirici gücüne ve Türk futbolunun köklü değerlerine duyulan inancın bir yansıması olduğu vurgulandı.

KÖKLÜ BİR CAMİA, GÜÇLÜ BİR İŞ BİRLİĞİ

Ankara’nın simge kulüplerinden Gençlerbirliği Spor Kulübü, 1923 yılındaki kuruluşundan bu yana altyapı geleneği, spor kültürü ve istikrarlı duruşuyla Türk futbolunun köklü kulüpleri arasında yer alıyor. Natura Dünyası ise inşaat sektöründe uzun vadeli değer üretme anlayışıyla konumlanan köklü bir marka olarak, bu iş birliğinde Gençlerbirliği Spor Kulübü ile ortak bir zeminde buluşuyor. Ankara’nın spor kültürüne ve tarihine duyulan saygının da bir göstergesi olan isim sponsorluğu anlaşması kapsamında Gençlerbirliği Spor Kulübü Futbol Takımı, 2026 sezonu sonuna kadar “Natura Dünyası Gençlerbirliği” adıyla anılacak.

NATURA DÜNYASI İLE “KALICI BAŞARI”

Natura Dünyası, inşaat sektöründe ortaya koyduğu yaklaşımıyla yalnızca projeler değil; yaşam alanları ve kalıcı değerler inşa etmeyi hedefleyen bir marka olarak konumlanıyor. Bu noktada Gençlerbirliği Spor Kulübü ile yapılan iş birliği, “kalıcı başarı” fikrinin hem spor hem de iş dünyasında aynı çizgide buluştuğunu ortaya koyuyor.

BEKİR FIRAT: “SPORA VE SPORCUYA DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Fırat Life Style Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Fırat, sponsorluk anlaşmasına ilişkin değerlendirmesinde sporu yalnızca bir branş olarak değil, toplumsal bir değer olarak gördüklerini vurguladı: “Bu iş birliği, yalnızca bir sponsorluk anlaşması değil; sporun birleştirici gücüne, gençlerin hayallerine ve Türk futbolunun köklü değerlerine duyduğumuz inancın doğal bir sonucudur.

Ankara’nın en köklü kulüplerinden biri olan, 1923 yılında kurulmuş tarihi bir camiayla, yani Gençlerbirliği Spor Kulübü ile böyle bir iş birliğine imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Bir yanda yıllara yayılan mücadele kültürü, disiplin ve altyapı geleneği; diğer yanda güven, emek ve uzun vadeli değer üretme anlayışıyla yol alan Natura Dünyası var. Bu ortaklık, iki kurumun aynı hedefte buluştuğu yeni bir dönemi temsil ediyor. Daha önce Ampute Ligi’ne verdiğimiz destekle sporun her alanında yer almaya çalıştık. Bundan sonraki süreçte de spora ve sporcuya desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.” Fırat, bu iş birliğinin Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün hedeflerine katkı sunacağını ve spora verilen desteğin daha geniş bir çerçevede devam edeceğini ifade etti.

2026 SEZONU SONUNA KADAR SÜRECEK

Natura Dünyası ile Gençlerbirliği Spor Kulübü arasında imzalanan isim sponsorluğu anlaşmasının, kulübün yeni dönem hedeflerine katkı sağlaması ve spora verilen desteği görünür kılması hedefleniyor.

ETİKETLER
#Spor Yatırımı
#Natura Dünyası
#Gençlerbirliği Spor Kulübü
#Futbol Sponsorluğu
#Fırat Life Style
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.