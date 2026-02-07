Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Sosyal medyada patlamıştı: Kuver gitti zam geldi! İşletmeye rekor ceza

Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı, zorunlu servis ücreti ve kuver uygulamasını kaldırmıştı. Ancak bunun üzerine bu bu maliyeti menü fiyatlarına zam yaparak yansıtan işletmeler sosyal medyada sıkça konuşulmaya başlamıştı. Bakanlık, haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen bir işletmeye 1 milyon 860 bin 170 lira idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.02.2026
15:06
|
GÜNCELLEME:
07.02.2026
15:13

, 5 Şubat 2026 tarihinde sosyal medya mecralarında yer alan ‘zorunlu bahşiş ve kuverin kaldırılmasının ardından menüye zam' başlıklı paylaşımlar üzerine ivedilikle inceleme başlattı.

Sosyal medyada patlamıştı: Kuver gitti zam geldi! İşletmeye rekor ceza

Yapılan denetimlerde, söz konusu işletmenin masa ve restoran girişinde fiyat listesi bulundurmadığı saptandı. İşletme yetkililerinin denetim sırasındaki beyanında, daha önce ‘15 bin lira + yüzde 12 ' olan hizmet bedelini, servis ücretinin kaldırılmasıyla birlikte ‘16 bin 500 lira' olarak güncelledikleri kaydedildi. Bakanlık, servis ücretinin kaldırılmasına rağmen bu bedelin menü fiyatına dahil edilmesini ‘haksız ticari uygulama' ve ‘haksız fiyat artışı' olarak değerlendirdi.

Sosyal medyada patlamıştı: Kuver gitti zam geldi! İşletmeye rekor ceza

1,8 MİLYON LİRALIK REKOR CEZA

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, işletmenin kendi ikrarıyla elde edilen bilgi ve belgelerin Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildiği belirtilerek, "Söz konusu eylemin 6585 sayılı Kanun kapsamında haksız fiyat artışı olduğuna karar verilmesi halinde, ilgili şirkete 1 milyon 860 bin 170 lira idari para cezası uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada patlamıştı: Kuver gitti zam geldi! İşletmeye rekor ceza

BUNU YAPAN İŞLETMELER YANDI

Denetimlerde ayrıca, alkollü içecek menüsünde "TL" ibaresinin bulunmaması ve fiyat değişim tarihlerinin belirtilmemesi nedeniyle Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırılıklar tespit edildi. Bu ihlaller sebebiyle işletmeye ayrıca idari işlem uygulandı.

Sosyal medyada patlamıştı: Kuver gitti zam geldi! İşletmeye rekor ceza

HAKSIZ KAZANCA BAYPAS YOK

Ticaret Bakanlığı, tüketicinin korunması ve piyasa dengesinin sağlanması konusundaki kararlılığını vurgulayarak, "Servis ücreti, kuver veya benzeri adlar altında ek ücret alınmasının önüne geçildiği gibi, kanun hükümlerini çeşitli yöntemlerle baypas ederek haksız kazanç sağlamaya çalışanlara asla müsaade edilmeyecektir" değerlendirmesinde bulundu.

