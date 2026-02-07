Menü Kapat
Altın mı, Bitcoin mi? Dev bankalardan şaşırtan tahmin!

Şubat 07, 2026 13:26
1
altın bitcoin

Dünyada da ülkemizde de değerli metaller güvenliğ liman olarak rağbet görüyor. Özellikle altın fiyatları tüm jeopolitik gerilimlerden etkileniyor.. Dalgalanmaların arttığı son günlerde kripto piyasasının başrol oyuncusu Bitcoin sert geri çekilme yaşadı.


 

2
bitcoin

Ons altın haftayı kazançla tamamlarken, Bitcoin’deki düşüşte kurumsal ETF çıkışları etkili oldu. JP Morgan ve Deutsche Bank analizleri, iki varlık arasındaki fiyat ayrışmasının giderek belirginleştiğine dikkat çekti.

3
dijital altın

Uzun süredir 'dijital altın' olarak bilinen bitcoin, altın ve gümüş gibi geleneksel güvenli limanlardan keskin bir şekilde ayrıştı; ancak JPMorgan analistlerine göre bu durum dijital varlığın geleceği için olumsuz olmayabilir.

 

4
altın

Altın her ne kadar şimdilerde geri çekilmiş olsa da geçtiğimiz haftalarda büyük bir yükseliş yaşamıştı. Ancak Bitcoin altın yükselişine ayak uydurmazken, altın düşüşüne katılarak 70 bin doların da altına geriledi.
 

5
altın fiyatları

Rezerv para birimlerine alternatif yatırım aracı olarak görülen altının ons fiyatı, haftayı yüzde 1,41 yükselişle tamamladı ve 4 bin 964 dolardan kapanış yaptı. Hafta içinde 4 bin 402 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın, gelen alımların etkisiyle yeniden yukarı yönlü bir seyir izledi.
 

6
BITCOIN ÇAKILDI

BITCOIN ÇAKILDI

Kripto para piyasasının en büyük varlığı olan Bitcoin’de ise haftalık bazda yüzde 8,3 oranında değer kaybı yaşandı. Geçen haftayı 76 bin 888 dolardan kapatan Bitcoin, bu haftayı 70 bin 500 dolar seviyesinde tamamladı. Bitcoin, hafta içinde 59 bin 930 dolara kadar gerilerken, tepki alımlarıyla yeniden 70 bin doların üzerine çıktı.
 

7
altın

DEV BANKADAN ŞAŞIRTAN TAHMİN

Piyasalardaki sert hareketlilik, altın ve Bitcoin arasındaki karşılaştırmaları ve beklentileri yeniden gündeme taşıdı. ABD’li JP Morgan tarafından yayımlanan analizde, iki varlık arasındaki fiyat ayrışmasının belirginleştiğine dikkat çekilerek, Bitcoin’in uzun vadeli yatırımcılar açısından daha cazip bir görünüm sunduğu ifade edildi.

 

8
JP Morgan analistleri

JP Morgan analistleri, bir adet Bitcoin’in üretim maliyetini 87 bin dolar olarak hesapladıklarını, mevcut fiyatların ise bu seviyenin altında bulunduğunu belirtti.
 

9
Deutsche Bank

Öte yandan Deutsche Bank analistleri de kripto para piyasasında yaşanan genel düşüşün, büyük ölçüde kurumsal yatırımcıların ETF’lerden gerçekleştirdiği çıkışlardan kaynaklandığını aktardı.

 

10
Bitcoin ETF

Raporda, ABD’deki Bitcoin ETF’lerinden ocak ayında 3 milyar doların üzerinde çıkış yaşandığı, bu rakamın aralık ayında 2 milyar dolar, kasım ayında ise 7 milyar dolar seviyesinde olduğu bilgisine yer verildi.

