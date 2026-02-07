Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Karabük'ün Yenice ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Merkez Mahallesi Candan Bulvarı üzerinde bulunan Zonguldak-Karabük karayolu oldu.

Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametine seyir halindeki otomobil ile karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü S.T. ile araçta yolcu olarak bulunan Z.S., F.G., Z.Ç. ve E.Y. yaralandı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Yenice Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yol bir süre tek şerit üzerinden kontrollü olarak trafiğe açılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.