Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

'Evleneceğiz' dedi, 6 ayda tır şoförünü soyup soğana çevirdi!

Samsun'da bir tır şoförü Muzaffer Bayraktar, sosyal medyada tanıştığı Dilek isimli kadın tarafından dolandırıldığını iddia etti. Kadının kendisinden hastalık ve çeşitli nedenlerle çok kez para aldığını söyleyen Bayraktar, 350 bin TL'sinin gittiğini söyledi. Evlilik vaadi ile kandırılan mağdur adam polis merkezine şikâyette bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.02.2026
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
07.02.2026
saat ikonu 15:09

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çalıştığı sırada sosyal medya üzerinden Dilek ismini kullanan bir kadınla tanışan tır şoförü Muzaffer Bayraktar evlilik vaadi ile kandırıldığını ve dolandırıldığını iddia etti. Kadınla 6 ay boyunca görüşen Bayraktar, bu süreçte kadının kendisinden parça parça para istediğini söyledi. Her istediğinde 20 bin, 30 bin ve 40 bin TL gibi farklı tutarlar veren adam yaklaşık 350 bin TL'sinin gittiğini belirtti. Daha sonra kadının evlenmeyeceğini ve dolandırılmış olabileceğini düşünen Bayraktar, polis merkezine giderek şikâyette bulundu.

'Evleneceğiz' dedi, 6 ayda tır şoförünü soyup soğana çevirdi!

"25 BİN TL DEĞERİNDE YÜZÜK ALDIRDI"

Olayı anlatan Bayraktar, "Geçen sene Hatay Kırıkhan'da çalışıyordum. Orada şoförlük yapıyordum. Sosyal medyadan Dilek isimli bir şahıs bana mesaj yazdı. Kendisinin eşinin depremde vefat ettiğini, bir tane kızı olduğunu, kızı ile birlikte yaşadığını ve evlilik düşündüğünü söyledi. Bir hafta telefonla konuştuk. Kendisinin yanına gittim; kızıyla birlikte yanıma geldi. Bir kafede oturduk ve tanıştık. Bana ailesinin ciddi olduğumuzu düşünmesi için yüzük almam gerektiğini söyledi. 25 bin TL değerinde kendisine bir yüzük aldırdı. Yüzük parasının yarısını IBAN'dan attım, diğer yarısını da peşin verdim. Bu şekilde konuşmalarımız devam etti" dedi.

'Evleneceğiz' dedi, 6 ayda tır şoförünü soyup soğana çevirdi!

TÜRLÜ BAHANELERLE PARA TALEP ETTİ

Kadının kendisinden çeşitli sebeplerden dolayı para talep ettiğini belirten Bayraktar, "Annesinin kanser hastası olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini söyledi. Para talep etti. Ben kendisine paraları gönderiyorken "borç olarak gönderiyorum" olarak yazdım. Bana "Neden borç olarak veriyorsun" diye sordu. Ben de "Evlenirsek geri ödemene gerek yok, eğer evlenmezsek geri ödersin" dedim. Kendisi güvenlik görevlisi olduğunu ve kadın sığınma evinde çalıştığını söyledi. Bir hafta sonra açığa alındığını ve ihtiyaçları olduğundan dolayı paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Annesinin 23 bin TL değerinde akıllı ilaç alması gerektiği için para talep etti. Kendisiyle yaklaşık 5-6 ay konuştum. Kendisinin göğüs kanseri olduğunu ve tedavi görmesi gerektiğini söyledi. Bu süreçte kendisi ameliyat parası ve akıllı ilaç parası adı altında 20 bin, 50 bin, 30 bin, 15 bin TL talep etti. Bunu yanı sıra çocuğunun okulunu değiştireceğini ve onun ihtiyaçları için yaklaşık 70 bin TL daha para istedi. Bu kadın sürekli benden talep etti. Annesinin ve kendisinin hastalığından dolayı sürekli beni oyaladı" diye konuştu.

'Evleneceğiz' dedi, 6 ayda tır şoförünü soyup soğana çevirdi!

"EVLİ VE 2 ÇOCUĞUNUN OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Kadından şikayetçi olduğunu ifade eden Bayraktar, "Bu kadının dolandırıcı olduğunu öğrendim ve hakkında polis merkezine şikâyetçi oldum. Şikâyetçi olduğumda kendisinin evli ve 2 çocuğunun olduğunu öğrendim. Gerekli şikayetlerde bulundum. Gerekirse Adalet Bakanlığı'na yazacağım" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
4 büyüklerin yeni transferleri! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı isimler
Dilan Çiçek Deniz'in yüzündeki değişim olay oldu! Bir eleştiri de Gonca Vuslateri'den geldi
Fenerbahçe 5 yeni oyuncuyla güçlendi! İşte sarı-lacivertlilerin transfer raporu
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#Sahte Kimlik
#Sosyal Medya Dolandırıcılığı
#Evlilik Vaadi
#Tır Şoförü
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.