Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Dilan Çiçek Deniz'in yüzündeki değişim olay oldu! Bir eleştiri de Gonca Vuslateri'den geldi

Bir etkinlikte kameraların karşısına geçen Dilan Çiçek Deniz, yüzündeki değişimle çok konuşuldu. Adeta bambaşka birine dönüşen Dilan çiçek Deniz'e Gonca Vuslateri'nin son tweetinde bahsettiği gizemli kişinin Dilan Çiçek Deniz olduğu iddia edildi.

Dilan Çiçek Deniz'in yüzündeki değişim olay oldu! Bir eleştiri de Gonca Vuslateri'den geldi
Haber Merkezi
07.02.2026
07.02.2026
Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev ve Kusursuz Kiracı gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü son dönemde yaptırdığı müdahalelerle gündemde. Katıldığı etkinlikte mimik dahi yapamayan Dilan Çiçek Deniz'e eleştiri yağdı.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ'İN DEĞİŞİMİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yüzündeki değişimle dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz, Dilan Çiçek Deniz'e sosyal medyada; 'Kendine ne yapmış?', 'Hangisi Dilan', 'Dilan Çiçek Deniz'i arıyorum', 'Yüzünü neden bu kadar keskinleştirdin ki' gibi yorumlar yapıldı.

Dilan Çiçek Deniz'in yüzündeki değişim olay oldu! Bir eleştiri de Gonca Vuslateri'den geldi

DİLAN ÇİÇEK DENİZ'E BİR ELEŞTİRİ DE GONCA VUSLETERİ'DEN GELDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan , "Hayatımda gördüğüm en tuhaf çene dolgusunu gördüm az önce. Mantığını anlamak için eğildim televizyona doğru. İptali mümkün mü acaba böyle şeylerin.." sözleriyle dikkat çekti.

Dilan Çiçek Deniz'in yüzündeki değişim olay oldu! Bir eleştiri de Gonca Vuslateri'den geldi

Gonca Vuslateri'nin bu sözlerinin ise son günlerde sosyal medyada çok eleştiri alan Dilan Çiçek Deniz için söylediği iddia edildi.

#Magazin
#estetik
#oyuncu
#dilan çiçek deniz
#gonca vuslateri
#Magazin
