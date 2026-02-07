Dilan Çiçek Deniz'in yüzündeki değişim olay oldu! Bir eleştiri de Gonca Vuslateri'den geldi

Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev ve Kusursuz Kiracı gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz son dönemde yaptırdığı estetik müdahalelerle gündemde. Katıldığı etkinlikte mimik dahi yapamayan Dilan Çiçek Deniz'e eleştiri yağdı.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ'İN DEĞİŞİMİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yüzündeki değişimle dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz, Dilan Çiçek Deniz'e sosyal medyada; 'Kendine ne yapmış?', 'Hangisi Dilan', 'Dilan Çiçek Deniz'i arıyorum', 'Yüzünü neden bu kadar keskinleştirdin ki' gibi yorumlar yapıldı.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ'E BİR ELEŞTİRİ DE GONCA VUSLETERİ'DEN GELDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gonca Vuslateri, "Hayatımda gördüğüm en tuhaf çene dolgusunu gördüm az önce. Mantığını anlamak için eğildim televizyona doğru. İptali mümkün mü acaba böyle şeylerin.." sözleriyle dikkat çekti.

Gonca Vuslateri'nin bu sözlerinin ise son günlerde sosyal medyada çok eleştiri alan Dilan Çiçek Deniz için söylediği iddia edildi.