Salihli'yi sel vurdu! Felaketin boyutu gün yüzüne çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesini şiddetli sağanak vurdu. Dünden bu yana aralıklarla devam eden ve gece saatlerinde etkisini artıran yağışlar, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

SEL SULARI KÖPRÜYÜ YIKTI

Sağanak yağış sonrası Keli Mahallesi’nde yayaların kullandığı köprü sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Manisa ve Menemen Ovası’nın can damarı olarak bilinen Gediz Nehri’nin debisi kısa sürede tehlikeli seviyelere yükseldi. Nehrin taşması sonucu çevredeki bağlar ve tarım arazileri sular altında kalırken, bölgede geniş alanlar suyla kaplandı.

Salihli’de Kurşunlu Çayı’nın debisinin hızla artmasıyla birlikte sular Kurşunlu Köprüsü’nü aşarak zarara neden oldu. Salihli Belediyesi ekipleri köprü üzerinde bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürürken, piknik alanı mevkiinde bazı bölümler tedbir amaçlı kullanıma kapatıldı.

SEL SULARI YOLLARI ESİR ALDI

Öte yandan şiddetli yağışlar nedeniyle Salihli-Çelikli yolunda da sel etkili oldu. Gümüşçayı’nın debisinin tehlikeli seviyelere ulaşması sonucu Hacıbektaşlı Mezarlığı mevkiinde Salihli-Çelikli yolu sular altında kaldı. Selin yuttuğu bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik önlemleri alarak yolu ulaşıma kapattı.