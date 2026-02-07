Menü Kapat
12°
Salihli'yi sel vurdu! Felaketin boyutu gün yüzüne çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Yağışlar nedeniyle nehirler taşıp köprüler yıkılırken bazı yollar da ulaşıma kapatıldı. Sağanak yağışın zarar verdiği alanlar gün ağarınca havadan görüntülendi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.02.2026
saat ikonu 16:15
|
GÜNCELLEME:
07.02.2026
saat ikonu 16:15

Manisa'nın ilçesini şiddetli sağanak vurdu. Dünden bu yana aralıklarla devam eden ve gece saatlerinde etkisini artıran yağışlar, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

SEL SULARI KÖPRÜYÜ YIKTI

sonrası Keli Mahallesi’nde yayaların kullandığı köprü sularına dayanamayarak yıkıldı. Manisa ve Menemen Ovası’nın can damarı olarak bilinen Gediz Nehri’nin debisi kısa sürede tehlikeli seviyelere yükseldi. Nehrin taşması sonucu çevredeki bağlar ve tarım arazileri sular altında kalırken, bölgede geniş alanlar suyla kaplandı.

Salihli'yi sel vurdu! Felaketin boyutu gün yüzüne çıktı

Salihli’de Kurşunlu Çayı’nın debisinin hızla artmasıyla birlikte sular Kurşunlu Köprüsü’nü aşarak zarara neden oldu. Salihli Belediyesi ekipleri köprü üzerinde bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürürken, piknik alanı mevkiinde bazı bölümler tedbir amaçlı kullanıma kapatıldı.

Salihli'yi sel vurdu! Felaketin boyutu gün yüzüne çıktı

SEL SULARI YOLLARI ESİR ALDI

Öte yandan şiddetli yağışlar nedeniyle Salihli-Çelikli yolunda da sel etkili oldu. Gümüşçayı’nın debisinin tehlikeli seviyelere ulaşması sonucu Hacıbektaşlı Mezarlığı mevkiinde Salihli-Çelikli yolu sular altında kaldı. Selin yuttuğu bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik önlemleri alarak yolu ulaşıma kapattı.

