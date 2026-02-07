Adliyedeki saldırının yeni görüntüleri! Silahı tekerlekli sandalyeye gizleyerek adliyeye sokmuş

Bursa Adliyesinde 1 buçuk yıl önce duruşma salonunda 1 uzman çavuşun şehit olması, 2 kişinin de hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün'ün, engelli oğlunu tekerlekli sandalye ile X-Ray cihazının yanından geçirerek adliyeye giriş yaptığı anlar yer aldı.