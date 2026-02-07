Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Emekli doktoru 28 milyon dolandırdılar! Sonra birbirlerini dolandırdılar: Aralarında ses sanatçısı da var

Kendilerini polis, savcı ve MİT personeli olarak tanıtan dolandırıcılar hedeflerine aldıkları emekli doktoru tam 650 bin 500 dolar dolandırdı. Doktoru dolandıran dolandırıcıların çete üyelerine de oyun oynadıkları öğrenildi. 2 dolandırıcının, aldıkları 217 bin doları diğer çete üyelerine vermediği ortaya çıktı. Dolandırıcı, aldığı parayla uzaklaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.02.2026
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
07.02.2026
saat ikonu 11:25

Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesi'nde ikamet eden 71 yaşındaki emekli doktor Kemal K., kendilerini polis, savcı ve MİT personeli olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düştü. Dolandırıcılara kanan emekli doktor 9 Aralık'ta 217 bin dolar, 16 Aralık'ta 230 bin dolar ve 24 Aralık'ta 203 bin dolar olmak üzere toplam 650 bin 500 doları elden teslim etti. Dolandırıldığını anlayan doktor Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu. Ortaya çıkan detaylar şaşkına çevirdi.

Emekli doktoru 28 milyon dolandırdılar! Sonra birbirlerini dolandırdılar: Aralarında ses sanatçısı da var

SES SANATÇISI DA ÇETE ÜYESİ ÇIKTI

Şikayet üzerine Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada dolandırıcılık olayını; İsmail C., Hasan K., Hüseyin T., düğünlerde ses sanatçılığı yapan Necdet T. ve Aziz T.'nin birlikte gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Necdet T.'nin Siirt'te, İsmail C.'nin ise İstanbul'da olduğunu belirledi. Diğer üç şüpheliden ikisinin başka suçlardan cezaevinde olduğu, bir şüphelinin ise başka bir suçtan İzmir'de gözaltında bulunduğu tespit edildi. Ekipler, İstanbul ve Siirt'te düzenledikleri operasyonlarla 2 şüpheliyi gözaltına alarak Nevşehir'e getirdi.

Emekli doktoru 28 milyon dolandırdılar! Sonra birbirlerini dolandırdılar: Aralarında ses sanatçısı da var

ÇETE ÜYELERİNİ DE DOLANDIRDILAR

"Polis-savcı" yöntemiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Dolandırıcılık çetesi üyelerinden Necdet T.'nin ifadesine göre, Nevşehir'de elden alınan 217 bin dolar şebekenin diğer üyelerine teslim edilmedi. Bu nedenle üyeleri arasında para paylaşımı yüzünden husumet başladığı öğrenildi.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucu olayın 5 şüpheli tarafından planlı şekilde gerçekleştirildiği belirlendi. Şüphelilerden 2'si İstanbul ve Siirt'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınırken, 3 şüphelinin ise başka illerde tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Emekli doktoru 28 milyon dolandırdılar! Sonra birbirlerini dolandırdılar: Aralarında ses sanatçısı da var

"NEVŞEHİR'E BİRLİKTE GİTTİK, PARAYI BEN ALDIM"

Şüphelilerden Necdet T., ifadesinde Hüseyin T. ile birlikte 9 Aralık tarihinde uçakla Nevşehir'e geldiklerini, bir süre otelde bekledikten sonra yürüyerek verilen konuma gittiklerini anlattı. Hüseyin T.'nin yaklaşık 300 metre geride beklediğini, kendisinin ise yaşlı bir şahıstan siyah poşet içerisinde 217 bin doları aldığını ve taksiyle bölgeden uzaklaştıklarını söyledi. Necdet T., taksiye daha sonra Hüseyin T.'nin de bindiğini ve parayı ona teslim ettiğini beyan etti.

Emekli doktoru 28 milyon dolandırdılar! Sonra birbirlerini dolandırdılar: Aralarında ses sanatçısı da var

"PARAYI ORTAKLARA VERMEDİM"

Nevşehir dönüşünde Hüseyin T.'nin 217 bin doları şebekenin diğer üyelerine vermediğini, bu nedenle aralarında husumet başladığını söylediği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından şüpheliler arasında ciddi bir "pay kavgası" yaşandığı belirtildi.

SEVGİLİSİNE ARAÇ VE ZİYNET ALMIŞ

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, çete üyesi Nevşehir'de elden alınan paranın bir kısmıyla hem kendisine hem de sevgilisine araç aldı. Necdet T. ifadesinde, "Hüseyin, aracı sevgilisinin üzerine aldı. Aracı 1 milyon 650 bin liraya Kırıkkale'den aldık. Hüseyin'de Nevşehir konusundan aldığı dolarlar vardı. Kuyumcuya giderek 1 milyon 650 bin liralık doları bozdurdu ve aracın ödemesini nakit yaptı. Aracı esnaftan aldığımız için güvenli ödeme yapılmasına gerek yoktu. Daha sonra birlikte döndük. Kendisi için daha önce aldığı aracı satmam için bana bıraktı. Aracı ilan sitelerine ben koydum" dedi.

PARALARI ALTIN VE GÜMÜŞ YAPMIŞLAR

Necdet T. ifadesinde ayrıca, "Kuyumcu görüşmesinden sonra Hüseyin kalan paranın yaklaşık 20 bin dolarıyla gümüş, 87 bin dolarıyla da kesme altın satın aldı. Kendisinde yaklaşık 30 bin dolar kaldığını bana söyledi" dedi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; farklı markalarda 2 otomobil, 400 bin TL nakit para, 20 bin dolar değerinde gümüş, 484 gram altın, 28 bin 400 dolar, 7 bin 200 Euro ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen para, ziynet eşyaları ve 2 araca el konuldu. 2 şüpheli Nevşehir'de, 1 şüpheli ise İzmir'de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
7 şehirde yasa dışı bahis operasyonu! Milyarlarca liralık işlem hacmi tespit edildi
Cenazeevini 4 yıl boyunca 189 cesetle istismar yuvasına çevirdi! ABD'yi ayağa kaldıran işletme sahibinin cezası belli oldu
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#çete
#Emekli Doktor
#Ses Sanatçısı
#Para Tuzağı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.