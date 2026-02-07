Menü Kapat
12°
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Göbeklitepe ve Taş Tepeler’in 12 bin yıllık hikayesi dünya sahnesinde! Avrupa'nın kalbinde sergilenecek

İnsanlık tarihinin bilinen en eski sayfaları, bu kez Berlin’de açılıyor. Göbeklitepe ve Taş Tepeler’in 12 bin yıllık mirası, Avrupa’nın kültür başkentlerinden Berlin’de dünya ile buluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Berlin’de açılacak sergiyi sosyal

07.02.2026
07.02.2026
saat ikonu 11:40

Roma Kolezyumu’ndan sonra bu kez Museuminsel Berlin’de… Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Berlin’de insanlık tarihinin başladığı yere kapı aralıyoruz” sözleriyle, Göbeklitepe ve Taş Tepeler’in 12 bin yıllık insanlık hikayesinin Avrupa’nın kalbinde dünya ile buluşacağını duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Berlin Devlet Müzelerine bağlı Vorderasiatisches Museum iş birliğiyle hazırlanan “Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam” sergisinin açılışı, Museuminsel Berlin’deki James-Simon Galerie’de 10 Şubat Salı günü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleştirilecek.

Göbeklitepe ve Taş Tepeler’in 12 bin yıllık hikayesi dünya sahnesinde! Avrupa'nın kalbinde sergilenecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Berlin'de açılacak sergiyi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Bakan Ersoy paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

Göbeklitepe ve Taş Tepeler’in 12 bin yıllık hikayesi dünya sahnesinde! Avrupa'nın kalbinde sergilenecek

"Berlin'de insanlık tarihinin başladığı yere kapı aralıyoruz! 10 Şubat'ta açılışını yapacağımız "Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam" sergisiyle, Şanlıurfa müzemizden seçilen 89 eser ve 4 replikayı dünya ile buluşturacağız. Eserlerin 44'ü ilk kez sergilenecek.

Göbeklitepe ve Taş Tepeler’in 12 bin yıllık hikayesi dünya sahnesinde! Avrupa'nın kalbinde sergilenecek

19 Temmuz'a kadar açık kalacak sergide, Isabel Muñoz'un Taş Tepeler fotoğrafları da yer alacak. Neolitik Çağ'da insanlığın büyük dönüşümünü, Berlin'in kalbinde anlatacağız. Taş Tepeler'in mirasını, kararlılıkla dünyaya taşıyoruz."

44 ESER İLK KEZ SERGİLENECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Berlin Devlet Müzelerine bağlı Vorderasiatisches Museum iş birliğiyle hazırlanan "Toplumun Keşfi: 12.000 Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam" sergisi, 10 Şubat'ta Museuminsel Berlin' deki James-Simon Galerie'de kapılarını açacak. Sergide, Göbeklitepe ve Taş Tepeler bölgesinden elde edilen buluntulara ev sahipliği yapan Şanlıurfa Müzesi koleksiyonundan seçilen Neolitik Çağ'a ait 89 eser ile 4 eser replikası yer alacak. İnsanlık tarihinin en erken dönemlerine ışık tutan özgün örnekler arasında bulunan parçaların yer alacağı sergideki eserlerin 44'ü ilk kez sergilenecek.

Göbeklitepe ve Taş Tepeler’in 12 bin yıllık hikayesi dünya sahnesinde! Avrupa'nın kalbinde sergilenecek

SERGİ NEOLİTİK ÇAĞ'DA İNSANLIĞIN BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜNÜ ANLATACAK

Sergi, avcı-toplayıcı yaşamdan yerleşik hayata ve besin üretimine geçiş sürecini bütün yönleriyle ele alacak. Mimari, sanat, heykeltraşlık, inanç sistemleri ve toplumsal örgütlenmenin doğuşu, Göbeklitepe ve çevresindeki tapınaklar, taş sütunlar, kabartmalar ve figüratif heykeller üzerinden anlatılacak. Serginin ziyaretçileri, erken dönem toplumsal ritüelleri, ilk dini inanışları ve toplulukların örgütlenme biçimlerini yakından görme imkanı bulacak. Sergi aynı zamanda tarımsal üretimin başlamasıyla ortaya çıkan toplumsal ve ekonomik dönüşümü de bütüncül bir çerçevede sunacak.

Göbeklitepe ve Taş Tepeler’in 12 bin yıllık hikayesi dünya sahnesinde! Avrupa'nın kalbinde sergilenecek

ISABEL MUñOZ'UN OBJEKTİFİNDEN TAŞ TEPELER

Berlin'de ilk kez düzenlenecek olan sergi, Göbeklitepe ve çevresindeki Taş Tepeler'in kültürel ve bilimsel önemini uluslararası platformda güçlü biçimde tanıtacak. Türkiye'den Berlin'e getirilen bu eşsiz Neolitik eserler, insanlık tarihinin bilinen en eski tapınaklarından biri olan Göbeklitepe'nin önemini bir kez daha gözler önüne serecek. Daha önce Roma Kolezyumu'nda büyük ilgi gören Göbeklitepe ve Taş Tepeler anlatısı, Berlin ayağıyla Avrupa'daki görünürlüğünü daha da artıracak.

Berlin'de düzenlenen bu sergi, Taş Tepeler Projesi'nin uluslararası tanıtımına önemli katkı sağlayacak. Aynı zamanda Türkiye'nin kültürel diplomasi alanındaki etkisini daha da güçlendirecek. "Toplumun Keşfi: 12.000 Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam" sergisi 19 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

