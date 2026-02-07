Menü Kapat
Ekonomi
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Bu hafta en çok kazanan belli oldu: Cebinde dolar, altın, hisse olanlar dikkat

Bu hafta yatırım enstrümanları içerisinde en çok kazandıra ve kaybettirenler belli oldu. Yatırımcısına borsa ve altın kaybettirirken dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı ortalama yüzde 2,29 değer kaybederek tamamladı.

AA
AA
|
GİRİŞ:
07.02.2026
11:21
|
07.02.2026
07.02.2026
11:23

Piyasaların hareketli seyrettiği bu haftada , ve euro değer kaybederken ise yükselişe geçti. Bu hafta yatırım araçlarının performansı belli oldu.

Bu hafta en çok kazanan belli oldu: Cebinde dolar, altın, hisse olanlar dikkat

BORSA YATIRIMCISI DİKKAT!

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,29, altının gram fiyatı yüzde 1,78, euro/TL yüzde 0,60 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,26 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 13.393,80 puanı ve en yüksek 13.998,18 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,29 altında 13.521,96 puandan haftayı tamamladı.

Bu hafta en çok kazanan belli oldu: Cebinde dolar, altın, hisse olanlar dikkat

ALTIN NE KADAR OLDU?

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,78 azalışla 6 bin 916 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,77 düşüşle 46 bin 587 liraya indi.

Geçen hafta sonu 11 bin 795 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,79 azalarak 11 bin 584 liraya düştü.

Bu hafta en çok kazanan belli oldu: Cebinde dolar, altın, hisse olanlar dikkat

Bu hafta ABD doları yüzde 0,26 artarak 43,6140 lira, euro ise yüzde 0,60 azalarak 51,5500 lira oldu.

bu hafta yüzde 0,94, emeklilik fonları yüzde 1,76 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,65 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

ETİKETLER
#dolar
#altın
#borsa
#yatırım fonları
#Euroleague Women
#Ekonomi
