En düşük emekli maaşını 42 bin lira yapacak formül! İsa Karakaş canlı yayında açıkladı

Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında emekli maaşlarına ilişkin kritik kulis bilgileri paylaştı. Emekli maaşlarında, prim ödeyenler arasındaki makasın giderek daraldığını belirten Karakaş, özellikle en düşük emekli maaşı uygulamasının sistemsel bir adaletsizliğe yol açtığını vurguladı. Karakaş, "2019 yılında bu uygulamadan etkilenen emekli sayısı 800 bin iken, 2025 itibarıyla bu sayı 5 milyona yükseldi" dedi.

Bugün 10 bin gün prim ödeyen bir emekli ile 3.600 gün prim ödeyen bir emeklinin aynı maaşı almasının, konunun masaya yatırılmasına neden olduğunu iade eden Karakaş, bu nedenle bir komisyon kurulduğundan bahsetti.

Karakaş'ın Ankara kulislerinden aktardığı bilgilere göre, kök maaş meselesi rafa kalkacak. Farklı prim ödemelerini aynı kefeye koyan mevcut sistemde, 3.600 gün ile 9.000 gün prim ödeyenler arasında maaş farkı kalmıyor. Karakaş, bu durumun sistemin sonunu getireceğini ifade etti.

Bu kapsamda gelir ve ihtiyaç odaklı bir sisteme geçilmesinin gündemde olduğunu belirten Karakaş, "Örneğin emekli maaşı 10 bin lira olan bir kişinin yalnızca maaşına değil, tüm hane gelirine bakılacak. Çocuklu ailelerin giderleri ile evi olmayan emeklilerin harcamalarının farklı olduğu dikkate alınacak ve bu kriterlere göre SGK maaşına devlet desteği sağlanacak" dedi.

Ayrıca farklı kurum ve kaynaklardan maaş alan emeklilerin bulunduğunu hatırlatan Karakaş, bu dağınık yapının tek bir merkezden yönetilmesinin, sistemin daha kontrollü işlemesini sağlayabileceğini açıkladı.

Türkiye genelinde 17 milyon emekli bulunuyor ve sistemin oturması için intibak düzenlemesi de gündemde. Karakaş, "2000 yılı öncesi emekliler için intibak yapılmış ve aynı primi ödeyenlere aynı maaş verilmişti. 2000 yılı sonrası emekliler için de benzer bir çalışmanın yapılması gerekiyor" dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 42 BİN LİRA OLUR

En düşük emekli maaşı uygulaması nedeniyle, prim ödeyen emekliler için seyyanen zam verilmesi gerektiğini vurgulayan Karakaş, "Bu tutar 8.077 lirayla başladı ve bugün 22 bin lirayı aşmış durumda. Eğer bu artış tüm emeklilere verilirse, en düşük emekli maaşı 42 bin liraya kadar çıkabilir" dedi.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR ARTACAK?

Henüz ortada net bir taslak bulunmadığını belirten Karakaş, "Ancak kulislerde konuşulanlara göre belirleyici unsur ekonomi yönetimi olacak. Devlet hazinesinden yapılacak bir destekle, 17 milyon emekliye yüzde 25 artışla 5 bin lira bayram ikramiyesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanının inisiyatifiyle bu rakamın 6 bin liraya çıkabileceği de konuşulanlar arasında" diyerek emeklilerin beklediği haber hakkında açıklama yaptı.