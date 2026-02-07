Emekli olanlar dikkat! Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'rekabet yasağı' kararı

OLAY YARGITAY'A AKTARILDI

Olay en son olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na intikal etti. Kurul değerlendirmesinde: Sözleşmede "Ankara veya İstanbul sınırları içinde başka bir teşebbüste çalışmama" yazıyor. "Teşebbüs" kavramı, ticari işletmenin sadece fabrika adresini değil, ekonomik bütünlüğü ve bağımsız karar alma mekanizmasını kapsar. Rakip şirketin merkezi Ankara'da, tüm teşebbüs Ankara olarak değerlendirilir. Fiilî çalışma yeri Çankırı olsa bile, teşebbüsün merkezi Ankara'da olduğu için rekabet yasağı ihlal edildi.

