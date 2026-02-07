Menü Kapat
Emekli olanlar dikkat! Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'rekabet yasağı' kararı

Şubat 07, 2026 09:57
emekli isa karakaş

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, işçi ve işverenlere önemli rekabet yasağı dersi niteliğinde emsal karara hükmetti. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş bugünkü köşesinde işçi ve işverenlere önemli rekabet yasağı dersi hakkında detaylara yer verdi.

isa karakaş

Ankara’da faaliyet gösteren bir akümülatör üreticisi şirkette yaklaşık 9 yıl çalışan işçi, sözleşmesinde işten ayrıldıktan sonra 2 yıl süreyle Ankara veya İstanbul’da rakip firmada çalışmama ve aksi hâlde son brüt maaşının 20 katı ceza ödeme taahhüdü bulunmasına rağmen emekli olduktan kısa süre sonra merkezi Ankara’da olan rakip bir firmanın fabrikasında çalışmaya başladı.

işçi işveren

Eski işvereni rekabet yasağına uymama iddiasıyla dava açtı, yerel mahkeme rekabet yasağını geçerli sayarak ihlal bulunduğu gerekçesiyle cezai şartı fahiş bularak yarıya indirmiş, istinaf mahkemesi ise işçinin fiilen ve sürekli olarak Çankırı’da çalıştığını, rakip şirketin Çankırı’da tescilli şubesi ve fabrikası bulunduğunu, bu nedenle Ankara sınırları içinde rekabet yasağının ihlal edilmediğini ve çalışma özgürlüğü gereği davanın reddi gerektiğini belirterek kararı kaldırmış, Yargıtay ise sözleşmede “teşebbüs” kavramının esas alındığını, rakip şirketin merkezinin Ankara’da bulunması nedeniyle yasağın ihlal edildiğini ve işçinin teknik sırlarla bağlantılı konumunu vurgulayarak bozma kararı verdi.

İstinaf mahkemesi

İstinaf mahkemesi ise işçinin çalışma yerinin Çankırı olduğunu bordro, SGK kayıtları ve tanık beyanlarıyla sabit görüp soyut merkez adresine dayalı değerlendirmeyi kabul etmeyerek önceki gerekçelerinde direnmiş ve davanın yeniden reddine karar verdi.
 

işçi işveren

OLAY YARGITAY'A AKTARILDI

Olay en son olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na intikal etti. Kurul değerlendirmesinde: Sözleşmede "Ankara veya İstanbul sınırları içinde başka bir teşebbüste çalışmama" yazıyor. "Teşebbüs" kavramı, ticari işletmenin sadece fabrika adresini değil, ekonomik bütünlüğü ve bağımsız karar alma mekanizmasını kapsar. Rakip şirketin merkezi Ankara'da, tüm teşebbüs Ankara olarak değerlendirilir. Fiilî çalışma yeri Çankırı olsa bile, teşebbüsün merkezi Ankara'da olduğu için rekabet yasağı ihlal edildi.
 

BK dönemi

Kurul, 818 sayılı eski BK döneminde yapılan sözleşmenin geçerli olduğunu, TBK'nın sınırlama yetkisinin burada uygulanamayacağını vurguladı. Dava, cezai şartın tahsili yönünden yeniden incelenecek denildi.
 

7
Karakaş, "Emekli olsanız bile, rekabet yasağı sözleşmesi varsa dikkat! Çalıştığınız yer ilçede olsa da rakip firmanın merkezi büyük şehirdeyse ihlal sayılabilir.

"Teşebbüs" kelimesi geniş yorumlanıyor; fabrika adresi sizi kurtarmayabilir.

Çalışma özgürlüğü dengeleniyor ama teknik bilgi taşıyan işçiler için yasak daha sıkı uygulanacak" diyerek işçiler açısından bu kararı ne anlama geldiğini yorumladı.
 

"Rekabet yasağı

Karakaş, "Rekabet yasağı sözleşmelerinde "teşebbüs" ifadesi kullanırsanız, koruma alanı genişliyor. Sadece il sınırı değil, şirketin ekonomik bütünlüğü dikkate alınıyor. Rakip firmanın şubesi başka ilde olsa bile merkezi sizin şehrinizdeyse dava kazanma şansınız artıyor. Üretim sırları olan sektörlerde (akü, kimya, teknoloji vb.) bu karar güçlü emsal oldu" diyerek ise işverenleri uyardı.

