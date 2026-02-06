En düşük emekli maaşı uygulaması kalkacak! Murat Bal'dan çarpıcı reform açıklaması

En düşük emekli maaşı uygulaması tartışılmaya devam ediyor. Farklı prim süresine sahip vatandaşların aynı maaşta buluşturulması bazı kesimler tarafından adaletsizlik olarak değerlendiriliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla emekli maaşlarına yapılacak düzeltmelere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Daha uzun prim ödeyen emekli vatandaşların daha düşük emekli maaşı aldığı sistemin çok fazla tartışıldığına dikkat çeken Bal, kapsamlı bir reform hazırlığı yapıldığını öne sürdü.

Bal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çünkü düşük prime dayalı emeklilikler ile yüksek prim ödeyenler arasındaki maaş farkının fiilen ortadan kalkması, sistemin aktüeryal dengesini ve prim adaletini zedeler hale geldi" dedi.

Bal, yapılması planlanan düzenlemelerin merkezinde prim–maaş ilişkisinin yeniden kurulmasının yer aldığını ve bu farkın sistemin sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini belirtti. Murat Bal, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine farklı oranlarda zam yapılmasının da eşitlik ilkesini zedelediğine dikkat çekti.

EMEKLİYE YENİ MAAŞ SİSTEMİ

Yeni emeklilik modelinde, gün sayısı ve prime esas kazancın ağırlık kazandığı bir maaş hesaplama sisteminin öne çıkacağını belirten Bal, emekliye zam konusunda ise ortak bir artış yapılmasını öngördüğünü ifade etti. Bal, "Bu sistemde amaç; taban maaş uygulamalarına ihtiyaç bırakmayan, sürdürülebilir ve öngörülebilir bir emeklilik yapısı oluşturmak" dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KALKACAK

Bal, "Bu çalışmayla birlikte en düşük emekli maaşı uygulaması da sonlandırılacak. Bekleyelim görelim" diyerek gelişmelerle birlikte en düşük maaş uygulamasının da sona ereceğini vurguladı.

Uzman isim, "Amaç, taban maaş uygulamalarına ihtiyaç bırakmayan, sürdürülebilir ve öngörülebilir bir emeklilik yapısının oluşturulmasıdır" diyerek 2026’nın ikinci yarısının geçiş süreci, 2027 yılının ise yapısal reform yılı olarak öne çıktığını söyledi.

