Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

En düşük emekli maaşı uygulaması kalkacak! Murat Bal'dan çarpıcı reform açıklaması

Fazla prim ödeyenle az prim ödeyen vatandaşın en düşük emekli maaşı tabanında birleştirilmesi konusunda tartışmalar devam ediyor. Uzmanlar hükümetin emekli maaşlarında adaletsizliği kaldırması için reform hazırlığında olduğunu belirtiyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal ise konuya farklı bir açıdan bakarak çarpıcı noktaya dikkat çekti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
06.02.2026
saat ikonu 17:52
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
saat ikonu 17:55

En düşük uygulaması tartışılmaya devam ediyor. Farklı prim süresine sahip vatandaşların aynı maaşta buluşturulması bazı kesimler tarafından adaletsizlik olarak değerlendiriliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla emekli maaşlarına yapılacak düzeltmelere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Daha uzun prim ödeyen emekli vatandaşların daha düşük emekli maaşı aldığı sistemin çok fazla tartışıldığına dikkat çeken Bal, kapsamlı bir reform hazırlığı yapıldığını öne sürdü.

En düşük emekli maaşı uygulaması kalkacak! Murat Bal'dan çarpıcı reform açıklaması

Bal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çünkü düşük prime dayalı emeklilikler ile yüksek prim ödeyenler arasındaki maaş farkının fiilen ortadan kalkması, sistemin aktüeryal dengesini ve prim adaletini zedeler hale geldi" dedi.

Bal, yapılması planlanan düzenlemelerin merkezinde prim–maaş ilişkisinin yeniden kurulmasının yer aldığını ve bu farkın sistemin sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini belirtti. Murat Bal, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine farklı oranlarda zam yapılmasının da eşitlik ilkesini zedelediğine dikkat çekti.

En düşük emekli maaşı uygulaması kalkacak! Murat Bal'dan çarpıcı reform açıklaması

EMEKLİYE YENİ MAAŞ SİSTEMİ

Yeni emeklilik modelinde, gün sayısı ve prime esas kazancın ağırlık kazandığı bir maaş hesaplama sisteminin öne çıkacağını belirten Bal, emekliye zam konusunda ise ortak bir artış yapılmasını öngördüğünü ifade etti. Bal, "Bu sistemde amaç; taban maaş uygulamalarına ihtiyaç bırakmayan, sürdürülebilir ve öngörülebilir bir emeklilik yapısı oluşturmak" dedi.

En düşük emekli maaşı uygulaması kalkacak! Murat Bal'dan çarpıcı reform açıklaması

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KALKACAK

Bal, "Bu çalışmayla birlikte en düşük emekli maaşı uygulaması da sonlandırılacak. Bekleyelim görelim" diyerek gelişmelerle birlikte en düşük maaş uygulamasının da sona ereceğini vurguladı.

En düşük emekli maaşı uygulaması kalkacak! Murat Bal'dan çarpıcı reform açıklaması

Uzman isim, "Amaç, taban maaş uygulamalarına ihtiyaç bırakmayan, sürdürülebilir ve öngörülebilir bir emeklilik yapısının oluşturulmasıdır" diyerek 2026’nın ikinci yarısının geçiş süreci, 2027 yılının ise yapısal reform yılı olarak öne çıktığını söyledi.

https://x.com/MuratBalSmmm/status/2019706479633174976

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın borcu olanlar için bomba patlıyor! Mert Başaran'dan ezber bozan uyarı
Gram altın diri kaldı! İslam Memiş'ten altın için sarsıcı uyarı: İşte yeni hedef ve tarih
ETİKETLER
#emekli maaşı
#emeklilik sistemi
#Sosyal Güvenlik Reformu
#Taban Maaş Artışı
#Prim Adaleti
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.