Altın borcu olanlar için bomba patlıyor! Mert Başaran'dan ezber bozan uyarı

Şubat 06, 2026 15:35
1
Altın borcu olanlar

Altın borcu olanlar ne olacak, Bitcoin çakılışı yatırımcısını nasıl etkiler? Ev ve araba almak isteyenlerin hayatını kolaylaştıracak gizli formüller neler? Ekonomist Mert Başaran, Youtube kanalında yatırımcılar için önemli uyarılar ve stratejiler paylaştı. Başaran, özellikle altın, gümüş, Bitcoin ve bakır gibi varlıklarda yatırımcıların dikkat etmesi gereken seviyeleri ve piyasa psikolojisini anlattı.

2
altın fiyatları

Başaran, "Altında şu an 4400 seviyesinde önemli bir nokta var. Öncesinde bir dip yaptı ve buradan yukarı çıkarak yaklaşık 5100 seviyelerine geldi. Şu anda bu civarda duruyor. 4400’ün altına inmediği sürece panik yapmaya gerek yok; ama altına düşerse, daha önceki diplerin altına inmiş olur ve burada risk oluşur. Şu anda ise altın normal bir düzeltme yapıyor" dedi.
 

3
altın düzeltme

Başaran’a göre, yatırımcıların ideal beklentisi altının 4400–5000 aralığında yatay seyretmesi. Özellikle 4600–4900 bandında dengelenmenin, panik riskini azaltacağını ve alım fırsatları oluşturacağını belirtti.
 

4
gümüş bitcoin

Başaran, gümüş ve Bitcoin’de durum benzer olduğunu söyledi. Gümüşün şu anda 70 dolar civarında olduğunu söyleyen Başaran, yatay bir hareketin 75–85 dolar aralığında panik riskini azaltacağını ifade etti. Bitcoin içinse desteklerin kritik olduğunu vurguladı:
 

5
BİTCOİN

“Bitcoin tarafında ise grafik iyi gözükmüyor. 103’ü kırmaması lazımdı, kırdı. 80’i kırmaması lazımdı, kırdı. Şu an düşen bıçak modunda. Destek bulduğu yerde konuşuruz. Yatay yapmadan güven vermiyor” dedi.
 

6
yatırımcı

"Dipte cesur olamıyoruz, tepede ise fazla cesur oluyoruz. Yatırımcıların çoğu tam tersini yapıyor; yükselen bir varlığı alıp risk alıyor, düşen varlıkta cesaret gösteremiyor" diyen Başaran, yatırımcıları uyardı.

7
bakır

Bakırda ise farklı bir tablo var. Arz fazlası nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini belirten Başaran, fiziksel bakırın depolanmasının risk taşıdığını hatırlattı: “En ucuz döneminde değiliz, biraz daha yukarıdayız. O yüzden neden biraz daha yukarıyı görelim diyorum. Fiziki bakırın oksitlenme riski var. Evde tutulamayabilir”
 

8
cash is king

“Bazı aylar ‘cash is king’dır. Nakit kraldır. Bazı aylar hiçbir şey almazsın. Oturur, beklersin. ‘Ne düşecek, neyi ucuza kapatacağım?’ dersin. İlla bu ay Bitcoin alacağım, bu ay gümüş alacağım diye bir şey yok.”
 

9
ELİNDE TL OLANLAR DİKKAT

ELİNDE TL OLANLAR DİKKAT

TL’de olanlar için şunu söyleyeyim: Altın ve gümüşü kaçırma korkusu insanları gayrimenkule de yöneltiyor. Eğer ihtiyacınız varsa ve paranız da varsa gayrimenkul düşünülebilir

10
Para hareket ederek batırılır

TL yatırımcıları için gayrimenkul ve hisse piyasasına dair önerilerde de bulunan Başaran, "Piyasayı dört şeritli yol gibi düşünün. Akan şeride geçersin, o tıkanır. Sabreden, şerit değiştirmeyen yoluna devam eder. Para hareket ederek batırılır. Beklersen çıkar ama sıkılıp satarsan zarar kalıcı olur" dedi.
 

11
altın borcu

Altınla borçlanmanın riskine de dikkat çeken Başaran, "Altın borcu olanlar için net söylüyorum: Altınla borçlanmayın. Bu saatli bombadır. Borç geldikçe kapatın. Bir daha da altın borcu yapmayın. Alacaksanız dolarla alın. Altınla kumar oynanmaz"
 

