Gram altın diri kaldı! İslam Memiş'ten altın için sarsıcı uyarı: İşte yeni hedef ve tarih

Döviz piyasasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Memiş, dolar ve euro kurlarında yatay bir seyir gözlemlediğini ifade etti. "Dolar kuru 43,53 seviyesinde sakin seyrediyor. Euro-dolar paritesinde düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum; 11,1680 seviyesini destek olarak görüyorum ve düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendireceğim. Euro/TL’de 51,43 lira seviyesinde stabil bir durum var" diyerek döviz yatırımcısı için bilgi verdi.

