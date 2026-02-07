Dava açmadan kıdem tazminatı alınır mı? İşten ayrılan herkesin bilmesi gerekiyor

Dava açılmasına gerek kalmadan işçinin kıdem tazminatı alabileceği bir diğer durum ise işçinin yaş dışındaki diğer emeklilik koşullarını yerine getirmesidir. Yaş dışındaki emeklilik koşulları işçinin ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışmaya başladığı tarihe göre değişir. Sizin ilk işe başlama tarihi olarak ifade ettiğiniz 2001 yılında staj sigortanız yapılmış olmalı. Gerçek sigortalı işe başlama tarihiniz uzun vadeli sigortanızın başladığı 2013 yılıdır. Kıdem tazminatı açısından bu durum sizin aleyhinize değil lehinizedir.

