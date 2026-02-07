Menü Kapat
Dava açmadan kıdem tazminatı alınır mı? İşten ayrılan herkesin bilmesi gerekiyor

Şubat 07, 2026 10:49
1
Kıdem tazminatı

Kıdem tazminatına hak kazanan işçilerin tazminatı alabilmesinin koşulları bulunuyor. Hangi hallerde işçiye kıdem tazminatı ödeneceği 1475 Sayılı İş Kanununda düzenleniyor. Peki işçinin dava açmasına gerek kalmadan kıdem tazminatı alınabilir mi? 

2
kıdem tazminatı

Habertürk'te yer alan habere göre kıdem tazminatının hangi hallerde ödeneceğinin 1475 Sayılı Eski İş Kanununda sayıldığını belirtiliyor. Emeklilik ve ölüm halleri en başta geliyor. İşverenin haklı bir sebep olmadan işçiyi işten çıkartması, işçinin haklı sebeplere dayanarak iş akdini kendisinin feshetmesi, erkek işçinin askerlik sebebiyle işten ayrılması, kadın işçinin evlendikten sonra bir yıl içinde çalışmayı bırakması hallerinde işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır. 
 

3
işçi dava açmaya gerek kalmadan tazminatı

Askerlik ve evlenme gerekçesiyle işten ayrılan işçi dava açmaya gerek kalmadan tazminatını alır. Bunların dışındaki hallerde, karşılıklı anlaşma yoksa işveren dava konusu olmadan kıdem tazminatı ödemeye genellikle yanaşmaz.

 

4
Kıdem tazminatı

Dava açılmasına gerek kalmadan işçinin kıdem tazminatı alabileceği bir diğer durum ise işçinin yaş dışındaki diğer emeklilik koşullarını yerine getirmesidir. Yaş dışındaki emeklilik koşulları işçinin ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışmaya başladığı tarihe göre değişir. Sizin ilk işe başlama tarihi olarak ifade ettiğiniz 2001 yılında staj sigortanız yapılmış olmalı. Gerçek sigortalı işe başlama tarihiniz uzun vadeli sigortanızın başladığı 2013 yılıdır. Kıdem tazminatı açısından bu durum sizin aleyhinize değil lehinizedir.
 

5
Sigorta başlangıcı

Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 (hariç) – 30 Nisan 2008 (dahil) tarihleri arasında olan işçiler yaş dışındaki emeklilik koşulunu iki türlü sağlayabilirler. Toplam prim günü en az 7000 olanlar kıdem tazminatını alabilir. Prim günü 7000'den az ise en az 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar da kıdem tazminatını almaya hak kazanırlar. 
 

6
Sigorta başlangıcı 30 Nisan 2008

Sigorta başlangıcı 30 Nisan 2008 tarihinden sonra olanların kıdem tazminatına hak kazanmak için tamamlamaları gereken prim gün sayısı ise sigorta giriş tarihine göre şöyle:

 

7
sigorta başlangıcı

1 Mayıs – 31 Aralık 2008: 4600 gün,

1 Ocak – 31 Aralık 2009: 4700 gün,

1 Ocak – 31 Aralık 2010: 4800 gün,

1 Ocak – 31 Aralık 2011: 4900 gün,

1 Ocak – 31 Aralık 2012: 5000 gün,

 

8
sigorta başlangıcı

1 Ocak – 31 Aralık 2013: 5100 gün,

1 Ocak – 31 Aralık 2014: 5200 gün,

1 Ocak – 31 Aralık 2015: 5300 gün,

1 Ocak 2016 ve sonrası: 5400 gün.

