Kripto borsasının hatası pahalıya patladı! Kullanıcılara 40 milyar dolarlık Bitcoin gönderildi

Güney Koreli kripto para borsası Bithumb düzenlediği kampanyada yaşanan hata nedeniyle 695 kullanıcıya toplam 620 bin Bitcoin gönderdi. Kaybın yaklaşık 40 milyar dolar olduğu belirtildi. Borsa hatayı hızla düzeltip kullanıcıların işlem yetkilerini durdurdu.

Kripto borsasının hatası pahalıya patladı! Kullanıcılara 40 milyar dolarlık Bitcoin gönderildi
Güney Kore merkezli kripto para borsası Bithumb, bir kampanya hatası nedeniyle platforma kayıtlı olan kullanıcılara yanlışlıkla 40 milyar doların üzerinde gönderimi gerçekleştirdi.

Bithumb, 40 milyar dolarlık hatayı doğruladı. , platformda kısa süreli bir satış dalgasına ve sert fiyat oynaklığına yol açtı.

Borsa, cuma günü meydana gelen hatanın ardından 35 dakika içinde 695 kullanıcının işlem ve para çekme yetkilerini durdurduğunu bildirdi.

2 BİN WON VERECEKKEN 2 BİN BİTCOİN'DEN OLDULAR

Yerel basında yer alan haberlere göre Bithumb, bir kampanya kapsamında her kullanıcıya yaklaşık 2 bin won (1,37 dolar) göndermeyi planlıyordu.

Ancak sistem hatası nedeniyle her bir kullanıcıya yaklaşık 2 bin Bitcoin transfer edildi. Toplamda 620 bin Bitcoinin yanlışlıkla gönderildiği belirtildi.

MÜŞTERİLERDEN ÖZÜR DİLEDİLER

Bithumb, cumartesi günü yayımladığı açıklamada, “Bu promosyon etkinliğinin dağıtım sürecinde yaşanan karışıklık nedeniyle müşterilerimizden içtenlikle özür dileriz.” ifadelerini kullandı.

Platform, yanlışlıkla gönderilen Bitcoinlerin yüzde 99,7’sinin geri alındığını, kaybolan kısmın ise şirketin kendi varlıklarıyla tamamen karşılanacağını duyurdu.

HATA BİTCOİN PİYASASINI DA SARSTI

Borsa, bazı kullanıcıların yanlışlıkla gönderilen tokenları satması nedeniyle Bitcoin fiyatlarında kısa süreli “sert oynaklık” yaşandığını kabul etti.

Platforma ait grafiklere göre Bitcoin fiyatı cuma gecesi kısa bir süreliğine yüzde 17 düşerek 81,1 milyon won seviyesine kadar geriledi. Şirket, durumu beş dakika içinde kontrol altına aldığını bildirdi.

“SİBER SALDIRI YOK”

Bithumb, olayın herhangi bir dış saldırı ya da güvenlik ihlaliyle bağlantılı olmadığını özellikle vurguladı.

Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin, bu hafta genel piyasa düşüşüyle birlikte gerilerken, Donald Trump’ın Kasım 2024’teki seçim zaferinin ardından kaydedilen kazançların bir kısmı da silindi.

Bitcoin ve Ethereum nefes almaya başladı
Bitcoin ve kripto neden düşüyor? Riskli varlıklara ilgi azalınca kripto paralar çakıldı
