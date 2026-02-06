Bitcoin ve kripto neden düşüyor? Riskli varlıklara ilgi azalınca kripto paralar çakıldı

Küresel piyasalarda son aylarda artan dalgalanma, kripto para piyasalarını da doğrudan etkiledi. Bitcoin ve altcoinlerde yaşanan sert düşüşler, yatırımcıların dikkatini yeniden bu varlık sınıfına çevirdi. Bitcoin ve kripto paralarda düşüş devam ederken, uzmanların kripto para yorumları ve analizleri de gündem oldu.

BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin, 6 Şubat 2026 itibarıyla 64.000-65.000 dolar aralığında işlem görüyor. Ekim 2025’te ulaşılan yaklaşık 126.000 dolarlık zirveyle karşılaştırıldığında, fiyatın yarıya yakın oranda geriledi. BTC’deki bu düşüş, son aylarda artan satış baskısının ve azalan likiditenin sonucuyla oluştu.

Fiyattaki geri çekilmeyle birlikte teknik seviyeler de yeniden gündeme geldi. Piyasada kısa vadede 54.000–60.000 dolar aralığı önemli bir destek bölgesi olarak takip ediliyor. Bu bant altında gerçekleşebilecek hareketlerin, satış baskısını daha da artırabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Bitcoin’deki düşüşün arkasında birden fazla küresel ve finansal etken bulunuyor. Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilimler, enflasyonun ABD Merkez Bankası’nın hedeflerinin üzerinde seyretmesi ve ekonomik yavaşlama endişeleri, yatırımcıların riskten kaçınmasına yol açtı. Bu süreçte Bitcoin, güvenli liman olarak görülen altın ve gümüşten ayrışarak daha çok riskli teknoloji hisseleriyle benzer bir fiyatlama sergiledi.

Buna ek olarak ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinden yaşanan yüksek tutarlı çıkışlar da fiyat üzerinde baskı oluşturdu. 2025 yılında yoğun alımların görüldüğü ETF’lerde, 2026 itibarıyla yüz milyonlarca dolarlık net çıkış kaydedildi. Kurumsal yatırımcıların pozisyon azaltmasıyla birlikte piyasadaki alım gücü zayıfladı ve satışlar hızlandı.

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Kripto para piyasasının genelinde yaşanan düşüş, Bitcoin’e benzer nedenlerden besleniyor. ABD Merkez Bankası’na yönelik daha sıkı para politikası beklentileri ve Kevin Warsh’ın Fed başkanlığı için gündeme gelmesi, riskli varlıklara olan ilgiyi azalttı. Bu ortamda kripto paralar, teknoloji hisseleriyle birlikte değer kaybetti.

Ayrıca kaldıraçlı işlemlerde yaşanan zorunlu tasfiyeler de düşüşü derinleştirdi. Son günlerde milyarlarca dolarlık gerçekleşen zarar kaydedilirken, bu tasfiyeler zincirleme satışları beraberinde getirdi. ABD Kongresi’nde kriptoya yönelik düzenlemelerde ilerleme sağlanamaması ve sektörde artan işten çıkarmalar da piyasadaki olumsuz havayı güçlendirdi.