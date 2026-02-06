Menü Kapat
TGRT Haber
Bitcoin ve kripto neden düşüyor? Riskli varlıklara ilgi azalınca kripto paralar çakıldı

Bitcoin neden düşüyor son dakika haberleri BTC ve diğer kripto para yatırımcıları tarafından düşüşün nedenleri ile yakından takip edilmekte. Kripto para piyasalarında sert bir değer kaybı yaşanıyor. Ekim 2025’te yaklaşık 126 bin dolar seviyesine kadar yükselen Bitcoin, aradan geçen sürede neredeyse yüzde 50 gerileyerek 64.000-65.000 dolar bandına kadar indi. Aynı dönemde toplam kripto para piyasa değeri de yaklaşık 2 trilyon dolar azalarak 2,3 trilyon dolar seviyelerine düştü. Küresel ölçekte artan belirsizlikler, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden olurken kripto paralarda “crypto winter” olarak tanımlanan uzun soluklu bir düşüş ve durgunluk sürecinin başladığı yönündeki beklentiler güç kazandı. Piyasadaki sert hareketler, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların pozisyonlarını azaltmasıyla birlikte derinleşti. Kripto para neden düşüyor? İşte Bitcoin ve kripto para düşüşünün nedeni…

Bitcoin ve kripto neden düşüyor? Riskli varlıklara ilgi azalınca kripto paralar çakıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.02.2026
saat ikonu 21:33
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
saat ikonu 21:36

Küresel piyasalarda son aylarda artan dalgalanma, piyasalarını da doğrudan etkiledi. Bitcoin ve altcoinlerde yaşanan sert düşüşler, yatırımcıların dikkatini yeniden bu varlık sınıfına çevirdi. Bitcoin ve kripto paralarda düşüş devam ederken, uzmanların kripto para yorumları ve analizleri de gündem oldu.

Bitcoin ve kripto neden düşüyor? Riskli varlıklara ilgi azalınca kripto paralar çakıldı

BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin, 6 Şubat 2026 itibarıyla 64.000-65.000 dolar aralığında işlem görüyor. Ekim 2025’te ulaşılan yaklaşık 126.000 dolarlık zirveyle karşılaştırıldığında, fiyatın yarıya yakın oranda geriledi. BTC’deki bu düşüş, son aylarda artan satış baskısının ve azalan likiditenin sonucuyla oluştu.

Bitcoin ve kripto neden düşüyor? Riskli varlıklara ilgi azalınca kripto paralar çakıldı

Fiyattaki geri çekilmeyle birlikte teknik seviyeler de yeniden gündeme geldi. Piyasada kısa vadede 54.000–60.000 dolar aralığı önemli bir destek bölgesi olarak takip ediliyor. Bu bant altında gerçekleşebilecek hareketlerin, satış baskısını daha da artırabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Bitcoin ve kripto neden düşüyor? Riskli varlıklara ilgi azalınca kripto paralar çakıldı

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Bitcoin’deki düşüşün arkasında birden fazla küresel ve finansal etken bulunuyor. Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilimler, enflasyonun ABD Merkez Bankası’nın hedeflerinin üzerinde seyretmesi ve ekonomik yavaşlama endişeleri, yatırımcıların riskten kaçınmasına yol açtı. Bu süreçte Bitcoin, güvenli liman olarak görülen altın ve gümüşten ayrışarak daha çok riskli teknoloji hisseleriyle benzer bir fiyatlama sergiledi.

Bitcoin ve kripto neden düşüyor? Riskli varlıklara ilgi azalınca kripto paralar çakıldı

Buna ek olarak ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinden yaşanan yüksek tutarlı çıkışlar da fiyat üzerinde baskı oluşturdu. 2025 yılında yoğun alımların görüldüğü ETF’lerde, 2026 itibarıyla yüz milyonlarca dolarlık net çıkış kaydedildi. Kurumsal yatırımcıların pozisyon azaltmasıyla birlikte piyasadaki alım gücü zayıfladı ve satışlar hızlandı.

Bitcoin ve kripto neden düşüyor? Riskli varlıklara ilgi azalınca kripto paralar çakıldı

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Kripto para piyasasının genelinde yaşanan düşüş, Bitcoin’e benzer nedenlerden besleniyor. ABD Merkez Bankası’na yönelik daha sıkı para politikası beklentileri ve Kevin Warsh’ın Fed başkanlığı için gündeme gelmesi, riskli varlıklara olan ilgiyi azalttı. Bu ortamda kripto paralar, teknoloji hisseleriyle birlikte değer kaybetti.

Ayrıca kaldıraçlı işlemlerde yaşanan zorunlu tasfiyeler de düşüşü derinleştirdi. Son günlerde milyarlarca dolarlık gerçekleşen zarar kaydedilirken, bu tasfiyeler zincirleme satışları beraberinde getirdi. ABD Kongresi’nde kriptoya yönelik düzenlemelerde ilerleme sağlanamaması ve sektörde artan işten çıkarmalar da piyasadaki olumsuz havayı güçlendirdi.

#Ekonomi
#Kripto Para
#Aktüel
