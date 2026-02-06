Menü Kapat
Bitcoin ve Ethereum nefes almaya başladı

Şubat 06, 2026 14:41
1
Sert satışların ardından kripto paralar Asya seansında teknik bir tepkiyle yukarı döndü. Ancak piyasada temkinli hava sürüyor.

2
Kripto varlıklar, Asya işlemlerinde beklenen teknik toparlanma ile yönünü yukarı çevirdi. Son günlerdeki sert satışların ardından gelen alımlar, piyasaya kısa süreli de olsa nefes aldırdı. Yani tablo biraz toparlanma sinyali veriyor, ama işin rengi hâlâ netleşmiş değil.

3
BİTCOİN DİPTEN DÖNDÜ

Bitcoin, perşembe günü yüzde 17’ye varan sert bir düşüşle 60.057 dolara kadar gerileyerek Ekim 2024’ten bu yana en düşük gün içi seviyesini görmüştü. Bu sert hareketin ardından Bitcoin, Asya seansında yüzde 2,7 yükselişle 64.811 dolara çıktı. Piyasada, bu hareketin daha çok teknik bir tepki olduğu görüşü ağır basıyor.

4
ETHEREUM DA EŞLİK ETTİ

Toparlanma sadece Bitcoin’le sınırlı kalmadı. Ethereum, aynı zaman diliminde yüzde 3 değer kazanarak 1.902 dolar seviyesine yükseldi. Altcoin cephesinde de satış baskısının bir miktar hafiflediği gözleniyor.

5
GÜVENİ ZORLAYAN BAŞLIKLAR

Ancak piyasa duyarlılığını baskılayabilecek gelişmeler de masada. Kripto yatırımlarıyla tanınan Galaxy Digital’in odağını yapay zekâ veri merkezlerine kaydırması, yatırımcı cephesinde soru işaretleri oluşturdu.

6
IG analisti Tony Sycamore, bu yönelimin kripto piyasalarına yönelik güveni biraz daha soğutabileceğine dikkat çekiyor.

