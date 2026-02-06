Bitcoin ve Ethereum nefes almaya başladı

BİTCOİN DİPTEN DÖNDÜ

Bitcoin, perşembe günü yüzde 17’ye varan sert bir düşüşle 60.057 dolara kadar gerileyerek Ekim 2024’ten bu yana en düşük gün içi seviyesini görmüştü. Bu sert hareketin ardından Bitcoin, Asya seansında yüzde 2,7 yükselişle 64.811 dolara çıktı. Piyasada, bu hareketin daha çok teknik bir tepki olduğu görüşü ağır basıyor.