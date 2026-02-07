Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
12°
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Gebze'de film gibi olay! Kaçırıp dövdüler, yeniden kaçırmak için hastaneye götürüp tedavi ettirdiler

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşanan kaçırma ve gasp olayı filmleri aratmadı. K.T. isimli iki şahıs Gebze Mollafenari Köyü’nden kaçırılarak feci şekilde darp edildi. Şüpheliler darp sonucu yaralanan K.T.'yi bir de hastaneye götürdü. Şüpheliler, gözünden ameliyat olan şahsın polise bir şey anlatmaması için 12 gün boyunca başında refakatçi gibi bekledi. Olayın detayları şoke etti.

Gebze'de film gibi olay! Kaçırıp dövdüler, yeniden kaçırmak için hastaneye götürüp tedavi ettirdiler
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.02.2026
12:06
|
GÜNCELLEME:
07.02.2026
12:11

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşanan yaşanan olay duyanları şoke etti. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı film gibi olayı iğne ile kuyu kazar gibi çözüdü. K.T. isimli iki şahsın kaçırılarak Gebze Mollafenari Köyü’nde alıkonuldu. Kaçırılan şahıs günlerce darp edilince gözünde sorun çıktı. Şüpheliler, kaçırdıkları şahsı Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne götürerek tedavi ettirdi. Gözünden ameliyat olan şahsın polise bir şey anlatmaması ve kaçmaması için şüpheliler yanında 12 gün boyunca refakatçi gibi kaldı. 5 Ocak'ta taburcu edilmesinin ardından yeniden alıkonulmaya devam edildiği tespit edildi.

Gebze'de film gibi olay! Kaçırıp dövdüler, yeniden kaçırmak için hastaneye götürüp tedavi ettirdiler

AİLESİNDEN 487 BİN TL ALINDI

9 Ocak tarihinde müştekinin annesi F.T.’nin banka hesabından şüphelilerin hesabına 487 bin TL para aktarılması suretiyle yağma gerçekleştiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında U.K., M.K., M.U., M.Ş., L.K., M.C.Ö., O.Ç., M.Y.A., Y.K., B.İ., A.A., Y.Ç.T., M.G., A.D., M.U., K.K., S.O., S.E. ve H.G. isimli 19 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden U.K., M.K., M.U., M.Ş., M.C.Ö., M.Y.A., Y.K., B.İ., Y.Ç.T., M.G., A.D. ve M.U. "başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma" suçundan tutuklama talebiyle Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. K.K. ve L.K. ise aynı suçtan "yurt dışına çıkamamak ve belirlenen yerlere başvurmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Gebze'de film gibi olay! Kaçırıp dövdüler, yeniden kaçırmak için hastaneye götürüp tedavi ettirdiler

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 6 Şubat tarihinde yapılan sorguların ardından U.K., M.K., M.U., M.Ş., M.C.Ö., M.Y.A., Y.K., M.G., A.D. ve M.U. hakkında tutuklama kararı verildi. Y.Ç.T. ve B.İ. hakkında "yurt dışına çıkamamak ve belirlenen yerlere başvurmak" şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmedildi. Ayrıca K.K. ve L.K. hakkında da aynı şekilde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Olayla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Gebze'de film gibi olay! Kaçırıp dövdüler, yeniden kaçırmak için hastaneye götürüp tedavi ettirdiler
TGRT Haber
