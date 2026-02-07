Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Ağrı'nın Patnos ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, sanayi kavşağı oldu. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki yolcu otobüsü, yoldaki yoğun buzlanma nedeniyle şoförün kontrolünden çıkarak devrildi.

16 KİŞİ YARALANDI

Yolcu otobüsünün devrildiği kazada otobüs şoförüyle birlikte toplam 16 kişi yaralandı. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Patnos Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.