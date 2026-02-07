Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Iğdır ve Batman'da şüpheli kadın ölümleri! Cansız bedenleri ev ve iş yerinde bulundu

Iğdır'da bir iş yerinden gelen silah sesleri üzerine polisin yaptığı incelemede genç bir kadının cansız bedeni bulundu. Olaya ilişkin İ.K. isimli erkek gözaltına alınırken, Batman'da da 33 yaşındaki R.D. evinde ölü bulundu.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
07.02.2026
10:46
|
GÜNCELLEME:
07.02.2026
10:48

ve 'da iki kadın şüpheli şekilde ölü olarak bulundu. Iğdır'da Bağlar Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde silah sesi duyulması üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerde iş merkezinin birinci katındaki iş yerinde bir kadının cansız bedeniyle karşılaşıldı. Olay sırasında iş yerinde İ.K. isimli bir erkek şahsın da bulunduğu belirlendi. Şüpheli ölümün ardından İ.K. isimli erkeğin tutuklandığı öğrenildi.

Iğdır ve Batman'da şüpheli kadın ölümleri! Cansız bedenleri ev ve iş yerinde bulundu

CANSIZ BEDENİ EVDE BULUNDU

Batman'da kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki bir kadın, evinde ölü bulundu. Kadından bir süredir haber alamayan yakınları, durumu kontrol etmek için eve geldi. Kapının açılmaması üzerine endişelenen yakınları, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kapının kırılarak açılmasının ardından içeri giren ekipler, R.D.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Iğdır ve Batman'da şüpheli kadın ölümleri! Cansız bedenleri ev ve iş yerinde bulundu
