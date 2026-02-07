Iğdır ve Batman'da şüpheli kadın ölümleri! Cansız bedenleri ev ve iş yerinde bulundu

Iğdır ve Batman'da iki kadın şüpheli şekilde ölü olarak bulundu. Iğdır'da Bağlar Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde silah sesi duyulması üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerde iş merkezinin birinci katındaki iş yerinde bir kadının cansız bedeniyle karşılaşıldı. Olay sırasında iş yerinde İ.K. isimli bir erkek şahsın da bulunduğu belirlendi. Şüpheli ölümün ardından İ.K. isimli erkeğin tutuklandığı öğrenildi.

CANSIZ BEDENİ EVDE BULUNDU

Batman'da kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki bir kadın, evinde ölü bulundu. Kadından bir süredir haber alamayan yakınları, durumu kontrol etmek için eve geldi. Kapının açılmaması üzerine endişelenen yakınları, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kapının kırılarak açılmasının ardından içeri giren ekipler, R.D.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.