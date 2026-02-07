Beşiktaş'ta imza şov! Son gün 3 uçak birden indi

Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer dönemi dün gece sona erdi. Ligin geri kalanında oynanacak maçlar öncesi kadrolarını güçlendirmek isteyen kulüpler, birbirinden önemli transferlere imza attı.

Devre arası transfer döneminin hareketli takımlarından biri de Beşiktaş oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer operasyonunu yürüten siyah-beyazlılarda 7 oyuncu takımdan ayrılırken 7 yeni oyuncu takıma katıldı. Beşiktaş'ta Tammy Abraham, Demir Ege Tıknaz, Rafa Silva, Jonas Svensson, David Jurasek, Mert Günok ve Gabriel Paulista ile yollar ayrılırken Emmanuel Agbadou, Hyeon-gyu Oh, Amir Murillo, Junior Olaitan, Kristjan Asllani, Yasin Özcan ve Devis Vasquez transfer edilen yeni isimler oldu.

SON GÜN UÇAKLAR PEŞPEŞE İNDİ

Transfer dönemine sessiz bir giriş yapan Beşiktaş'ta asıl hareketlilik transferin son günlerinde yaşandı. Transferin son gününe damga vuran siyah-beyazlılarda 3 yeni isimle sözleşme imzalandı.

Dün sabahın erken saatlerinde Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'a gelirken, öğleden sonra ise Amir Murillo'nun uçağı indi. Günün son uçağında ise İstanbul'a ayak basan isim kaleci Devis Vasquez oldu.

AGBADOU TRANSFERİ MUTLU SONLA BİTTİ

Beşiktaş'ta transfer döneminin en çok konuşan isimlerinden biri Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da forma giyen Emmanuel Agbadou oldu. 28 yaşındaki tecrübeli stoperi kadrosuna katmak için uzun süredir girişimlerde bulunan siyah-beyazlılar, bu transferde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, Agbadou ile yıllık 3 milyon euro'dan 4,5 senelik sözleşmeye imza attı. Fildişi Sahilli stoper için Wolverhampton'a 18 milyon Euro bonservis ödenecek. Beşiktaş tarihinin en pahalı ikinci transferi olan Agbadou, "Beşiktaş için sahada her şeyimi vereceğim" dedi.

"KARA KARTAL"A PANAMALI SAĞ BEK

Beşiktaş'ta transfer döneminin son gününde kadroya katılan isimlerden biri de Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen Panamalı sağ bek Amir Murillo oldu. Siyah-beyazlılar, Murillo için Marsilya'ya 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 29 yaşındaki oyuncuyla da 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Murillo havalimanında yaptığı açıklamada, "Transferimde emeği geçen herkese özellikle de başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada bulunduğum sürenin keyfini çıkarıp güzel maçlar oynamaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

KALENİN YENİ SAHİBİ KOLOMBİYALI VASQUEZ

Beşiktaş'ta transfer döneminde transfer edilen son isim ise Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez oldu. Siyah-beyazlılar, Vasquez'i sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralarken oyuncuya 200 bin euro maaş ödeyecek. Öte yandan Roma ile yapılan anlaşmada 5 milyon euro zorunlu olmayan opsiyon maddesi de bulunuyor. Bu sezon hiç resmi maçta forma giyemeyen Vasquez, en son 5 Mayıs 2025'te Empoli'de oynamıştı.