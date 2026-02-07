Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Beşiktaş'ta imza şov! Son gün 3 uçak birden indi

Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer dönemi sona ererken transferin son gününe Beşiktaş damga vurdu. Transfer dönemine sessiz bir giriş yapan gelen isimlerden çok takımdan ayrılan isimlerle gündeme gelen Beşiktaş, transfer dönemini 7 yeni oyuncuyu kadrosuna katarak kapattı. Transferin son gününde adeta imza şov yapan "Kara Kartal"da 3 uçak birden İstanbul'a indi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş'ta imza şov! Son gün 3 uçak birden indi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.02.2026
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
07.02.2026
saat ikonu 10:41

Trendyol Süper Lig'de devre arası dün gece sona erdi. Ligin geri kalanında oynanacak maçlar öncesi kadrolarını güçlendirmek isteyen kulüpler, birbirinden önemli transferlere imza attı.

Devre arası transfer döneminin hareketli takımlarından biri de oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer operasyonunu yürüten siyah-beyazlılarda 7 oyuncu takımdan ayrılırken 7 yeni oyuncu takıma katıldı. Beşiktaş'ta Tammy Abraham, Demir Ege Tıknaz, Rafa Silva, Jonas Svensson, David Jurasek, Mert Günok ve Gabriel Paulista ile yollar ayrılırken Emmanuel Agbadou, Hyeon-gyu Oh, Amir Murillo, Junior Olaitan, Kristjan Asllani, Yasin Özcan ve Devis Vasquez transfer edilen yeni isimler oldu.

Beşiktaş'ta imza şov! Son gün 3 uçak birden indi

SON GÜN UÇAKLAR PEŞPEŞE İNDİ

Transfer dönemine sessiz bir giriş yapan Beşiktaş'ta asıl hareketlilik transferin son günlerinde yaşandı. Transferin son gününe damga vuran siyah-beyazlılarda 3 yeni isimle sözleşme imzalandı.

Dün sabahın erken saatlerinde Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'a gelirken, öğleden sonra ise Amir Murillo'nun uçağı indi. Günün son uçağında ise İstanbul'a ayak basan isim kaleci Devis Vasquez oldu.

Beşiktaş'ta imza şov! Son gün 3 uçak birden indi

AGBADOU TRANSFERİ MUTLU SONLA BİTTİ

Beşiktaş'ta transfer döneminin en çok konuşan isimlerinden biri Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da forma giyen Emmanuel Agbadou oldu. 28 yaşındaki tecrübeli stoperi kadrosuna katmak için uzun süredir girişimlerde bulunan siyah-beyazlılar, bu transferde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, Agbadou ile yıllık 3 milyon euro'dan 4,5 senelik sözleşmeye imza attı. Fildişi Sahilli stoper için Wolverhampton'a 18 milyon Euro bonservis ödenecek. Beşiktaş tarihinin en pahalı ikinci transferi olan Agbadou, "Beşiktaş için sahada her şeyimi vereceğim" dedi.

Beşiktaş'ta imza şov! Son gün 3 uçak birden indi

"KARA KARTAL"A PANAMALI SAĞ BEK

Beşiktaş'ta transfer döneminin son gününde kadroya katılan isimlerden biri de Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen Panamalı sağ bek Amir Murillo oldu. Siyah-beyazlılar, Murillo için Marsilya'ya 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 29 yaşındaki oyuncuyla da 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Murillo havalimanında yaptığı açıklamada, "Transferimde emeği geçen herkese özellikle de başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada bulunduğum sürenin keyfini çıkarıp güzel maçlar oynamaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta imza şov! Son gün 3 uçak birden indi

KALENİN YENİ SAHİBİ KOLOMBİYALI VASQUEZ

Beşiktaş'ta transfer döneminde transfer edilen son isim ise Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez oldu. Siyah-beyazlılar, Vasquez'i sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralarken oyuncuya 200 bin euro maaş ödeyecek. Öte yandan Roma ile yapılan anlaşmada 5 milyon euro zorunlu olmayan opsiyon maddesi de bulunuyor. Bu sezon hiç resmi maçta forma giyemeyen Vasquez, en son 5 Mayıs 2025'te Empoli'de oynamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Transferde en çok para harcayan Süper Lig kulüpleri: Listede şaşırtan rakamlar!
Trabzonspor başkanlığı için Nevzat Aydın'dan olay sözler: "Bakanları arayamam"
ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#transfer dönemi
#Emmanuel Agbadou
#Amir Murillo
#Devis Vasquez
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.