Galatasaray'da Icardi'nin geleceği belli oldu! Yıldız golcü yeni sözleşmeye imza atıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin takımdaki geleceği belli oldu. Galatasaray'da 73 gole ulaşan ve Hagi'yi geçerek sarı-kırmızılıların en golcü yabancı futbolcusu ünvanının tek başına sahibi olan Icardi'ye yönetimden yeni sözleşme teklifi geldiği iddia edildi. İşte yeni sözleşmenin detayları...

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de adını son 16 play-off turuna yazdırmayı başaran Galatasaray'da Arjantinli golcü Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 2022-2023 sezonu başında kiralık olarak transfer edilen ve 2023-2024 sezonu başında bonservisiyle Galatasaray'a transfer olan Mauro Icardi, geride bıraktığımız 3,5 yılda gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi.

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 yıl sahalardan uzak kalan ve dönüşünün ardından performansıyla tartışma konusu olan Icardi'nin sarı-kırmızılılardaki geleceği de merak konusu oldu. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yıldız golcüyle yeni sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı tartışılırken konuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

EN GOLCÜ YABANCI OYUNCU OLDU

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların Ziraat Türkiye Kupası'nın üçüncü haftasında sahasında oynadığı İstanbulspor maçında fileleri sarsarak kulüpteki 73. golüne ulaştı.

Icardi bu golle, Galatasaray kariyerinde 72 gol atan Rumen efsane Gheorghe Hagi'yi geçerek, sarı-kırmızılı formayla en fazla gol atan yabancı oyuncu ünvanını elde etti.

Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu ünvanını da elinde bulunduruyor. Galatasaray'da 84 lig maçına çıkan Icardi, bu karşılaşmalarda kaydettiği 61 golle Galatasaray tarihinin Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcusu konumunda bulunuyor.

YENİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

Attığı gollerle Galatasaray tarihine adını yazdırmaya devam eden Icardi'nin kulüpteki geleceğiyle ilgili de sıcak bir gelişme yaşandı. Dursun Özbek başkanlığındaki sarı-kırmızılı yönetimin, Icardi ile yeni sözleşme imzalanması konusunda harekete geçtiği iddia edildi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, kontratı sezon sonunda bitecek olan ve senelik bonuslar dahil 10 milyon euro ücret alan Arjantinli yıldız ile yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.

Haberde hem Icardi'yle hem de menajeriyle görüşmelerin devam ettiği ve Galatasaray yönetiminin yıldız oyuncuya yıllık 7 milyon euro'dan 2+1 yııllık yeni sözleşme önerdiği belirtildi.

Galatasaray'a transfer olduğu dönemde Arap kulüplerinin yüksek maaşlı sözleşme tekliflerini geri çeviren Icardi'nin de Galatasaray'da kalmak istediği ifade edildi.

ICARDI'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından yeniden takıma dönen Icardi, bu sezon 13'ü ilk 11'de olmak üzere 31 maçta forma giydi. Icardi, bu maçlarda 12 gol atarken 2 de asist yapmayı başardı.

