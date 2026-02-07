Menü Kapat
TGRT Haber
Fenerbahçe'de Jhon Duran gerçekleri ortaya çıktı! İşte ayrılığı getiren sürecin ayrıntıları

Fenerbahçe'de sezon başında büyük umutlarla Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan kiralanan Jhon Duran ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde beklenen performansın uzağında kalan Duran'ın Rusya temsilcisi Zenit'e imza atması beklenirken Kolombiyalı golcünün ayrılığını getiren sürecin ayrıntıları da ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Jhon Duran gerçekleri ortaya çıktı! İşte ayrılığı getiren sürecin ayrıntıları
Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer dönemi sona ererken transfer döneminin hareketli takımlarından biri de Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlilerde 5 yeni oyuncu takıma katılırken 8 isim ise takımdan ayrıldı. Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri, Sebastian Szymanski, Cenk Tosun, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat, Rodrigo Becao ve Bartuğ Elmaz ile yollar ayrılırken Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, N'Golo Kante, Sidiki Cherif ve Mert Günok transfer edilen yeni isimler oldu.

Fenerbahçe'de sezon başında büyük umutlarla Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'dan kiralık olarak transfer edilen Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ın geleceği ise merak konusu olmaya devam ediyor. Devre arasında takımdan ayrılacağı konuşulan Jhon Duran'ın, Fenerbahçe'nin kiralık sözleşmesini feshetmesinin ardından Rusya ekiplerinden Zenit'e imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Jhon Duran gerçekleri ortaya çıktı! İşte ayrılığı getiren sürecin ayrıntıları

AYRILIĞI GETİREN SÜRECİN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük ses getirerek kadrosuna kattığı Jhon Duran'ın özellikle disiplinsiz davranışlarının ardından gözden düştüğü belirtiliyor. Jose Mourinho'nun ardından göreve gelen Domenico Tedesco'nun sabrını taşıran Duran'ın davranışlarında, Başkan Sadettin Saran'ın çabalarına rağmen düzelme olmadığı kaydedildi.

Jhon Duran'ın şımarık ve aşırı rahat tavırlar içinde olduğu aktarılırken bu durumun takım içinde de huzursuzluğa neden olduğu iddia edildi. Geride bıraktığımız 1 aylık süreçte Duran'ın antrenmanlara da isteksiz çıkması teknik heyet için bardağı taşıran son damla olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de Jhon Duran gerçekleri ortaya çıktı! İşte ayrılığı getiren sürecin ayrıntıları

KULÜP PERSONELİNE KÖTÜ DAVRANDIĞI İDDİASI

Jhon Duran'ın zaman zaman takım arkadaşlarına ve kulüp personeline kötü ve soğuk davrandığı da iddia edildi. Bu durumun kulüp içinde ciddi rahatsızlık yarattığı aktarıldı.

Yeteneklerine çok inandığı Duran'ı kazanmak isteyen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, oyuncunun Türkiye'ye gelişinde çıkan ev krizini çözüme kavuşturduğu, futbolcuyla sık sık görüşerek motive etmeye çalıştığı ancak çare olamadığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de Jhon Duran gerçekleri ortaya çıktı! İşte ayrılığı getiren sürecin ayrıntıları

JHON DURAN'IN PERFORMANSI

Jhon Duran, sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'dan kiralık olarak kadroya katılmıştı. Sarı-lacivertlilerde 12'si ilk 11'de olmak üzere toplam 21 maçta forma giyen Duran, bu maçlarda 5 gol atarken 2 de asist yapmayı başardı.

