Gündem
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Esenyurt'ta yer yarıldı içine araba düştü! Uzmanlardan korkutan uyarı geldi

Esenyurt'ta bir otomobilin yutulduğu göçük sonrası gözler uzmanlara çevrildi. İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Ündül, bölgedeki tehlikeye dikkat çekerek bina temelleri ve zemin etütleri hakkında hayati uyarılarda bulundu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Ündül, Esenyurt'taki arazide göçme sonucu oluşan çukurun Konya'daki obruklardan farklı değerlendirilmesi gerektiğini, olayın zemindeki taşıma gücü kaybından kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

ZEMİNDEKİ "BORULANMA" ETKİSİNE DİKKAT!

Çukurun oluştuğu alanın yer yer "kil taşı-şeyl ardalanması", "kum taşı", "silt taşı" ve ince kömür seviyeleri içeren "Gürpınar formasyonu" olarak adlandırılan birimin sınırında görüldüğünü belirten Ündül, "Bölgedeki inşaat ve kazı gibi unsurlar sebebiyle oluşturulan dolgu malzemesi içinde derenin kotundan, çevreden ve atık su yapılarından sızan suların bu dolgu malzemesinde 'borulanma' yapması, ortamdaki dolgu ve varsa alüvyon malzemesini yumuşatarak taşıma gücünü düşürmesi neticesinde alt tarafı boşalttığını görüyoruz. Böylece yeryüzünde de obruk benzeri geometrilere sahip yapıları görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Esenyurt'ta yer yarıldı içine araba düştü! Uzmanlardan korkutan uyarı geldi

"KONYA'DAKİ OBRUKLARDAN ÇOK FARKLI"

Görüntünün teknik olarak Konya'daki obruklara benzese de ayrı değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Ündül, buradaki durumun yersel olduğunu dile getirdi.

Ündül, Konya'daki obrukların kireç taşı içinde gelişen yer altı suyu çekimine bağlı yapılar olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Burada büyük ihtimalle dolgu malzemesinde taşıma gücü kaybı olmuş. Konya'daki olgular, benzer jeolojik yapı ve yer altı suyu koşullarında geniş alanlarda tekrarlanabilir. Teknik olarak benzese de ayrı değerlendirilmeli. Buradaki durum nispeten yersel olsa da çevre binaların güvenliği açısından emin olmak için binalara ait zemin etüt raporları incelenmelidir. Bina temelleri, muhtemelen bu dolgu ve alüvyona oturmuyordur ancak yine de tetkik edilmeli."

NE OLMUŞTU?

Esenyurt'taki Battalgazi Mahallesi'nde, Haramidere Deresi'nin yanındaki araçların park edildiği boş arazide henüz bilinmeyen nedenle göçük olmuş, alanda park halindeki otomobil oluşan çukura düşmüştü.

Dere kenarındaki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) koruma alanındaki araziye gelen görevliler, inceleme yapmıştı. tomobilin göçükle oluşan çukura düşmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

Esenyurt'ta yer yarıldı içine araba düştü! Uzmanlardan korkutan uyarı geldi

ARAÇ SAHİBİ 'KURTULDUM' DİYEREK SEVİNDİ

Otomobilin sahibi Cevdet Tuğrahan, basın mensuplarına, aracın daha önce 2 kere motor arızası yaptığını anlattı. Tuğrahan, trafikte her gün aracına vurduklarını dile getirerek, "Araç nedeniyle çekmediğim çile kalmadı. Bu nedenle arabamı böyle görünce hiç üzülmedim, sevindim. Yapacak bir şey yok. İlk görünce kurtuldum diye sevindim." diye konuştu.

"ÜZERİNİ GÖMÜN GİTSİN"

Sahip olduğu araçtan yana hiç yüzünün gülmediğini aktaran Turahan, otomobile işaret ederek, "Üzerini gömün gitsin." ifadesini kullandı.

