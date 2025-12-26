Fenerbahçe'den Sadettin Saran ve Ali Koç açıklaması!

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın soruşturma süreci devam ederken, eski başkan Ali Koç da destek olmak amacıyla ziyaret gerçekleştirmişti. An itibarıyla ise Fenerbahçe Kulübü, yaşananlara dair kamuoyunu bilgilendirdi.

FENERBAHÇE'DEN SADETTİN SARAN VE ALİ KOÇ AÇIKLAMASI

"Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, Başkanımız Sayın Sadettin Saran’a, önceki başkanımız Sayın Ali Koç’un bugün gerçekleştirdiği ziyaret; tamamen bir nezaket ziyareti kapsamında olup, Fenerbahçe’nin bugününe ve geleceğine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan bir buluşmadan ibarettir. Bu çerçevenin dışında yapılan yorum ve değerlendirmelere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız."

