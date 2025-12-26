Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir'in tutuklandığı iddia edildi!

Şarkıcı Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir, ağustos ayında da "Selahattin Yılmaz Suç Örgütü" soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Gazeteci Emrullah Erdinç, Özdemir'in bu kez 'Selahattin Yılmaz Suç Örgütü' üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandığını öne sürdü.

AĞUSTOS AYINDA AYNI SUÇLAMAYLA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ağustos ayında da "Selahattin Yılmaz Suç Örgütü" soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özdemir, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

SANAYİ BÖLGELERİNDE HAKSIZ ÇIKAR SAĞLADIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre Özdemir'in, örgüt liderinden aldığı talimatlar doğrultusunda hareket ettiği, bazı organize sanayi bölgelerinde baskı kurarak bu yolla haksız çıkar sağladığı ileri sürüldü.

2 SENE OLMADAN AYRILDILAR

Ebru Gündeş, dördüncü eşi olan iş insanı Murat Osman Özdemir ile Şubat 2024'te Dubai'de evlenmiş, çift iki sene dolmadan 27 Eylül 2025'te tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı.

EBRU GÜNDEŞ'İN ESKİ EŞİ RIZA ZARRAB ABD'DE TUTUKLANIP İTİRAFÇI OLMUŞTU

Öte yandan Ebru Gündeş'in özel hayatı geçmişte de benzer hukuki süreçlerle gündeme gelmişti. Sanatçının eski eşi Rıza Zarrab, 2016 yılında ABD'de banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmış, daha sonra itirafçı olmuştu.