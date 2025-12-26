Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir'in tutuklandığı iddia edildi!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in eylül ayında boşandığı eski eşi Murat Özdemir, Selahattin Yılmaz suç örgütüne üye olduğu iddiasıyla tutuklandığı iddiasıyla gündeme geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir'in tutuklandığı iddia edildi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.12.2025
saat ikonu 22:52
|
GÜNCELLEME:
26.12.2025
saat ikonu 22:55

Şarkıcı Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir, ağustos ayında da "Selahattin Yılmaz Suç Örgütü" soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Gazeteci Emrullah Erdinç, Özdemir'in bu kez 'Selahattin Yılmaz Suç Örgütü' üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandığını öne sürdü.

AĞUSTOS AYINDA AYNI SUÇLAMAYLA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ağustos ayında da "Selahattin Yılmaz Suç Örgütü" soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özdemir, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir'in tutuklandığı iddia edildi!

SANAYİ BÖLGELERİNDE HAKSIZ ÇIKAR SAĞLADIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre Özdemir'in, örgüt liderinden aldığı talimatlar doğrultusunda hareket ettiği, bazı organize sanayi bölgelerinde baskı kurarak bu yolla haksız çıkar sağladığı ileri sürüldü.

Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir'in tutuklandığı iddia edildi!

2 SENE OLMADAN AYRILDILAR

Ebru Gündeş, dördüncü eşi olan iş insanı Murat Osman Özdemir ile Şubat 2024'te Dubai'de evlenmiş, çift iki sene dolmadan 27 Eylül 2025'te tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir'in tutuklandığı iddia edildi!

EBRU GÜNDEŞ'İN ESKİ EŞİ RIZA ZARRAB ABD'DE TUTUKLANIP İTİRAFÇI OLMUŞTU

Öte yandan Ebru Gündeş'in özel hayatı geçmişte de benzer hukuki süreçlerle gündeme gelmişti. Sanatçının eski eşi Rıza Zarrab, 2016 yılında ABD'de banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmış, daha sonra itirafçı olmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir ile anılıyordu! Elif Buse Doğan sonunda patladı
Ebru Gündeş ile Murat Özdemir boşanıyor! Açıklama geldi
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.