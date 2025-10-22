Menü Kapat
Editor
 | Dilek Ulusan

Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir ile anılıyordu! Elif Buse Doğan sonunda patladı

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in geçtiğimiz ay boşandığı eski eşi Murat Özdemir'in şarkıcı Elif Buse Doğan ile anıldı. İddialar hakkında paylaşım yapan Elif Buse Doğan, Murat Özdemir ile 10 gün önce tanıştığını doğrularken, ilişki haberlerini yalanladı.

Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir ile anılıyordu! Elif Buse Doğan sonunda patladı
, 2024 yılında evlendiği iş insanı Murat Özdemir'den geçtiğimiz ay tek celsede boşandı. Murat Özdemir'in adı boşanmasından kısa süre sonra şarkıcı Elif Buse Doğan ile anılmaya başladı. İddialara sert cevap veren Elif Buse Doğan, "Haberlere konu olan kişi ile on gün önce arkadaş grubum aracılığıyla tanıştığım doğrudur. Bunun dışında yazılan ve paylaşılan tüm iddialar tamamen yalandır" dedi.

ELİF BUSE DOĞAN, EBRU GÜNDEŞ'İN ESKİ EŞİYLE ÇIKAN AŞK İDDİALARINA SERT ÇIKTI

Elif Buse Doğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Son günlerde hakkımda çıkan haberlerin ardı arkası kesilmediği için bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum. Özel hayatımla ilgili bugüne kadar hiçbir zaman konuşmadım ve konuşmak istemememe rağmen, açıklama yapmak zorunda bırakılıyorum. Haberlere konu olan kişi ile on gün önce arkadaş grubum aracılığıyla tanıştığım doğrudur. Bunun dışında yazılan ve paylaşılan tüm iddialar tamamen yalandır ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Aile kurumuna ve geleneksel değerlere sonuna kadar bağlı biri olarak, “boşanmaya sebep olduğum” yönündeki iftiraları ortaya atan ve iddialarını ispatlayamayan herkes hakkında yasal süreci sonuna kadar sürdüreceğimi kamuoyuna bildiririm" sözleriyle aşk iddialarını yalanladı.

Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir ile anılıyordu! Elif Buse Doğan sonunda patladı

EBRU GÜNDEŞ'İN BOŞANMA AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile kararı aldığını açıkladı ve "Büyük bir sevgiyle, kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür ederim... Saygılarımla" sözlerine yer verdi.

Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir ile anılıyordu! Elif Buse Doğan sonunda patladı
Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu ile arasındaki yaş farkını eleştirenlere sert çıktı
Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın hastanede görüntüsüyle korkutmuştu! Son halini ise eşi paylaştı

Sıkça Sorulan Sorular

ELİF BUSE DOĞAN KAÇ YAŞINDA?
16 Mart 1993 Kocaeli doğumlu Elif Buse Doğan, 2008 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk halk müziği bölümünden mezun olmuştur.
