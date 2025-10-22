Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu ile arasındaki yaş farkını eleştirenlere sert çıktı

Son olarak Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde rol alan Kenan İmirzalıoğlu, yıllar sonra ABİ dizisine "evet" dedi. 51 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri 27 yaşındaki Afra Saraçoğlu oldu. İki oyuncunun arasında yaş farkı dikkat çekerken, yorumlara sert cevap Kenan İmirzalıoğlu'ndan geldi.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NDAN ABİ ÇIKIŞI

Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu eleştirilerine sert çıkarak "Onu hikayeyi izleyince anlarsınız, hikayeyi bir görelim bakalım. Bu konularda bilgi sahibi olmadan konuşmak bana enteresan geliyor. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak... Hikayeyi görelim sonra bir daha karşılaşınca konuşuruz" dedi.

AFRA SARAÇOĞLU İLE KENAN İMİRZALIOĞLU ARTIK PARTNER DEĞİL

Saraçoğlu ve İmirzalıoğlu arasındaki 23 yaş farkı tepki toplamıştı. Mehmet Üstündağ gelen eleştirilerin ardından senaryonun değiştiğini ve ikilinin artık partner olmadığını söyledi. Mehmet Üstündağ, ikilinin artık aile üyelerini oynayacağını söyledi. Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun aylık ABİ dizinden alacakları ücretin 17 milyon TL olduğu iddia edildi.

