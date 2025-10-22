Menü Kapat
 | Dilek Ulusan

Uzak Şehir'in Mine'si diziden ayrılır ayrılmaz imaj tazeledi!

Başrolünde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Uzak Şehir dizisinde Mine karakteriyle yer alan Mine Kılıç, bu sezon diziden ayrıldı. Dizideki karakteri sebebiyle sürekli olarak hakarete maruz kalan oyuncu, bu sezon diziden ayrılmasıyla yeni imajına kavuştu.

Haber Merkezi
22.10.2025
saat ikonu 10:37
22.10.2025
saat ikonu 10:37

Reyting rekorları kıran dizisinde bu sezon hem ayrılıklar hem yeni isimlerle yoluna devam etti. Mardin'de çekilen Uzak Şehir'de rolünden ötürü sürekli oklarının hedefi olan Mine Kılıç, bu sezon diziden ayrıldı. Uzak Şehir'den ayrılır ayrılmaz yeni imaja bürünen oyuncu takipçilerinden tam not aldı.

UZAK ŞEHİR'İN MİNE'Sİ KILIÇ YENİ İMAJIYLA BEĞENİ TOPLADI

Uzak Şehir dizisinde oynadığı Mine karakteriyle popüler olan Mine Kılıç, bu sezon diziye ölerek veda etti. Dizide zor anlar da yaşayan oyuncu, İstanbul'a döner dönmez yeni imajıyla dikkat çekti. Kumral saçlarını siyaha boyayan Mine Kılıç, yeni imajıyla beğeni topladı.

Uzak Şehir'in Mine'si diziden ayrılır ayrılmaz imaj tazeledi!

MİNE KILIÇ ARTIK GELEN YORUMLARA SİTEM ETTİ

Yayınlanan yeni bölümün ardından sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Mine Kılıç açıklama yapmak zorunda kaldı. Sizin adınıza utanıyorum" diyen Mine Kılıç, "Artık 10 yalındaki yeğenime kadar tuhaf mesajlar atamazsınız. Artık ailesel bir şeylere dönüştüyse bunlara sessiz kalamam. Yasal işlem başlatılacaktır" dedi.

Uzak Şehir'in Mine'si diziden ayrılır ayrılmaz imaj tazeledi!

Uzak Şehir dizisinin senaristi Gülizar Irmak ile yakın arkadaş olduğu iddialarına da ateş püsküren Mine Kılıç, "Çamur at izi kalsın politikasından bir kurtulamadık. Gülizar Hamım senaristimiz benim arkadaşım değil. Karakterimin anlaşması onaylandıktan sonra kendisiyle okuma provasında tanıştık" dedi.

Uzak Şehir'in Mine'si diziden ayrılır ayrılmaz imaj tazeledi!

MİNE KILIÇ, UZAK ŞEHİR'E BÖYLE VEDA ETTİ

Mine Kılıç, Uzak Şehir'in son gününde, “Bazı hikâyeler tamamlandığı yerde anlamını bulur. Tam vaktinde, gururla vedamı ederken; böyle şahane bir ekibin parçası olduğuma, eşlikçim olan herkese, her an’a ve zamana minnetle… Hepinize sonsuz teşekkürler.” ifadelerine yer verdi.

Uzak Şehir'in Mine'si diziden ayrılır ayrılmaz imaj tazeledi!
Son hali müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'a benzetilmişti! İlayda Alişan o yorumlara bakın ne dedi
Güllü'nün kamera önündeki son görüntüleri ortaya çıktı! Kızı ve arkadaşı da o gün oradaydı

MİNE KILIÇ KAÇ YAŞINDA?
5 Kasım 1986 Mersin doğumlu Mine Kılıç, 2007 yılında Oyun Bitti dizisiyle başladı. Ardından birçok film ve dizide oynadı. 2019’da rol aldığı Mucize Doktor dizisinden sonra; 2020 yılında üç dizide rol aldı.
