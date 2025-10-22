Uzak Şehir'in Mine'si diziden ayrılır ayrılmaz imaj tazeledi!

Reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinde bu sezon hem ayrılıklar hem yeni isimlerle yoluna devam etti. Mardin'de çekilen Uzak Şehir'de rolünden ötürü sürekli eleştiri oklarının hedefi olan Mine Kılıç, bu sezon diziden ayrıldı. Uzak Şehir'den ayrılır ayrılmaz yeni imaja bürünen oyuncu takipçilerinden tam not aldı.

UZAK ŞEHİR'İN MİNE'Sİ KILIÇ YENİ İMAJIYLA BEĞENİ TOPLADI

Uzak Şehir dizisinde oynadığı Mine karakteriyle popüler olan Mine Kılıç, bu sezon diziye ölerek veda etti. Dizide zor anlar da yaşayan oyuncu, İstanbul'a döner dönmez yeni imajıyla dikkat çekti. Kumral saçlarını siyaha boyayan Mine Kılıç, yeni imajıyla beğeni topladı.

MİNE KILIÇ ARTIK GELEN YORUMLARA SİTEM ETTİ

Yayınlanan yeni bölümün ardından sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Mine Kılıç açıklama yapmak zorunda kaldı. Sizin adınıza utanıyorum" diyen Mine Kılıç, "Artık 10 yalındaki yeğenime kadar tuhaf mesajlar atamazsınız. Artık ailesel bir şeylere dönüştüyse bunlara sessiz kalamam. Yasal işlem başlatılacaktır" dedi.

Uzak Şehir dizisinin senaristi Gülizar Irmak ile yakın arkadaş olduğu iddialarına da ateş püsküren Mine Kılıç, "Çamur at izi kalsın politikasından bir kurtulamadık. Gülizar Hamım senaristimiz benim arkadaşım değil. Karakterimin anlaşması onaylandıktan sonra kendisiyle okuma provasında tanıştık" dedi.

MİNE KILIÇ, UZAK ŞEHİR'E BÖYLE VEDA ETTİ

Mine Kılıç, Uzak Şehir'in son gününde, “Bazı hikâyeler tamamlandığı yerde anlamını bulur. Tam vaktinde, gururla vedamı ederken; böyle şahane bir ekibin parçası olduğuma, eşlikçim olan herkese, her an’a ve zamana minnetle… Hepinize sonsuz teşekkürler.” ifadelerine yer verdi.